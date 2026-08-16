Peñíscola celebra la festividad de Sant Roc
La Reina de las Fiestas de 2025, Blanca Rovira, ha colocado su ramo de flores en la hornacina con la imagen de San Roque
Como cada 16 de agosto, Peñíscola ha celebrado este domingo la festividad de su patrón, Sant Roc. Por la mañana, a las 11.00h, ha tenido lugar la tradicional misa en la parroquia de Santa María y, a continuación, la procesión en comitiva hasta la plaza que lleva el nombre del santo, a los pies del castillo. Una vez allí, la Reina de las Fiestas de 2025, Blanca Rovira, ha colocado su ramo de flores en la hornacina con la imagen de San Roque. Además, al acto también ha asistido el alcalde, las autoridades locales, el párroco y la Corte de Honor del pasado año.
Cuenta atrás
De esta manera, ese ha sido el penúltimo acto de la Reina y corte de honor 2025 antes de las Fiestas Patronales. El próximo 7 de septiembre darán comienzo los festejos y se extenderán hasta el día 20. Así, Blanca Rovira y su corte de honor cederán el testigo a Carla Colom y a la suya. Las Fiestas Patronales de Peñíscola de este año comenzarán el lunes 7 de septiembre con el popular acto del chupinazo desde los balcones del ayuntamiento y continuará por la noche con el solemne acto de proclamación.
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