La playa de Moncofa culmina sus fiestas con la procesión y misa en honor a Sant Roc
La tradicional procesión recorrió las calles de la playa y el recinto taurino y dio paso a una misa de campaña en la ermita de Santa María Magdalena
La procesión en honor a Sant Roc centró los actos celebrados este domingo en la última jornada festiva en la playa de Moncofa. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde de Moncofa, Wences Alós y la concejala de Fiestas, María Teresa Alemany, que estuvieron acompañados por miembros de la corporación municipal. La reina de las fiestas patronales, Alicia Pedrós y su corte de honor, participaron en este evento religioso, al que le siguió la misa en la ermita oficiada por el párroco local, Francisco Francés.
La procesión arrancó desde la ermita de Santa María Magdalena, culto donde se encuentra la imagen de Sant Roc y desde allí inició el recorrido que se adentró por el vial de entrada a la playa, para después recorrer parte del recinto taurino y ya de vuelta al punto de partida.
Una vez en la ermita, se celebró una multitudinaria misa de campaña, que se llevó a cabo en la explanada existente alrededor del templo. El coro parroquial puso la nota musical durante todo el evento religioso.
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