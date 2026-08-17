Benicarló refuerza el dispositivo de seguridad para las fiestas y registra un descenso del 2,65 % de los delitos

El Ayuntamiento de Benicarló y la Subdelegación del Gobierno abordaron el pasado jueves, en el marco de la Junta Local de Seguridad, el dispositivo especial que se desplegará con motivo de las fiestas patronales. La Policía Local y la Guardia Civil trabajarán de manera coordinada para garantizar la seguridad en los diferentes recintos y espacios festivos, con un refuerzo de efectivos de la Guardia Civil de la compañía y de la comandancia.

La segunda teniente de alcalde y concejala del área, María Teresa Pellicer, ha apelado a la responsabilidad individual de la ciudadanía para que las celebraciones se desarrollen «con la mayor normalidad posible» y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias.

Durante la reunión también se han repasado las campañas de prevención que se llevan a cabo en Benicarló, así como la programación de las Fiestas Patronales, la participación de las entidades y la ubicación de los diferentes recintos.

La delincuencia baja un 2,65 % en el primer semestre

Uno de los principales datos analizados en la Junta Local de Seguridad es el descenso del 2,65 % de los delitos registrados en Benicarló durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado que Benicarló es «un municipio seguro» y ha explicado que los datos globales incorporan también determinados delitos que, aunque computan territorialmente en el municipio, no están directamente relacionados con la delincuencia local. En este sentido, ha señalado especialmente los delitos registrados en las áreas de servicio de la autopista y el incremento generalizado de la ciberdelincuencia.

La Junta Local de Seguridad también ha abordado la evolución de los casos de violencia de género dentro del sistema VioGén. García Valls ha advertido del incremento «sustancial» de los casos y ha subrayado la importancia de la prevención y de la implicación de toda la sociedad.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier situación de violencia de la que tenga conocimiento, ya que, según ha remarcado, una denuncia puede contribuir a salvar una vida. Por su parte, Pellicer ha destacado la necesidad de continuar trabajando en la información y el acompañamiento a las víctimas.

La subdelegada ha recordado también la gravedad de la violencia machista y ha señalado que este año ya se han producido 36 asesinatos de mujeres por violencia de género.

Reconocimiento a los efectivos contra los incendios

Durante la comparecencia, tanto Pellicer como García Valls han querido poner en valor el trabajo desarrollado durante el verano para hacer frente a los graves incendios que han afectado a la provincia de Castellón.

La subdelegada ha trasladado su agradecimiento a bomberos, agentes forestales, Guardia Civil, profesionales sanitarios y a todos los efectivos que han participado en las tareas de emergencia, así como a las personas que han tenido que ser evacuadas o confinadas, por el «civismo» demostrado durante estas situaciones.

García Valls también ha reconocido la labor de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados y ha destacado la solidaridad y la coordinación desplegadas ante unos episodios que han afectado «muy, muy gravemente» a la provincia.

Finalmente, la subdelegada ha felicitado al Ayuntamiento de Benicarló por la programación de las Fiestas Patronales y ha remarcado que los dispositivos de Policía Local y Guardia Civil trabajarán de manera coordinada para que la ciudadanía pueda disfrutar de las celebraciones con la máxima tranquilidad.