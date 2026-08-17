Burriana pone fecha límite al ADN canino: desde octubre habrá multas de hasta 3.000 euros

La campaña de registro genético canino impulsada por el Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando a un ritmo muy positivo, alcanzando los 1.392 registros completados a fecha de 12 de agosto. Desde el comienzo de la iniciativa, un total de 1.643 propietarios de perros han solicitado el código para la toma de muestra, lo que refleja una elevada implicación ciudadana que ya abarca entre el 41 % y el 47 % del censo canino total de la ciudad, estimado entre 3.500 y 4.000 ejemplares.

Como dato también relevante, la formalización de registros experimentó un fuerte acelerón en julio con 878 altas, frente a las 320 del mes de junio. En lo que va de agosto, la cifra suma ya cerca de 200 nuevos expedientes.

Imagen de la chapa identificativa que acredita que el perro ya está inscrito en el registro con ADN. / Mediterráneo

La rápida respuesta del tejido veterinario colaborador ha permitido formalizar de forma efectiva casi el 85 % de las peticiones recibidas, registrándose una notable aceleración durante las últimas semanas con más de 500 muestras tramitadas desde finales de julio.

Esta medida, recogida en la Ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales, tiene como objetivo principal garantizar la protección de las mascotas frente a pérdidas o robos, así como aplicar medidas de concienciación y sanción frente a aquellas personas que no respeten el entorno urbano ni recojan los excrementos de sus perros.

Tras el plazo gratuito, la prueba tendrá un coste de 37,85 euros

A falta de un mes y medio desde el consistorio de la capital de la Plana Baixa se recuerda a la ciudadanía que la campaña informativa y de concienciación se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, período durante el cual la prueba genética será totalmente gratuita para los propietarios que soliciten cita previa. A partir del 1 de octubre, una vez finalizado este plazo, la prueba pasará a tener un coste obligatorio de 37,85 euros. Además, al concluir este periodo de la campaña, la Policía Local de Burriana comenzará a exigir la documentación pertinente a los dueños en la vía pública; la falta de censo genético, el tránsito de animales sin atar o el abandono de excrementos conllevarán sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros de multa.

La concejal de Sanidad, Isabel Monfort, ha agradecido “la respuesta de los vecinos de Burriana que demuestra un alto grado de concienciación con la tenencia responsable y con el cuidado y la limpieza de nuestra ciudad”. En este sentido, la edil ha recordado que “el proceso sigue abierto y activo en las clínicas colaboradoras, por lo que animamos a quienes aún tengan la solicitud pendiente a acudir a su centro veterinario para completar el registro de su mascota antes del 30 de septiembre”.

Por último, Monfort ha incidido en que “el gran ritmo de las clínicas veterinarias, donde ya hay alrededor de 1.400 mascotas registradas, demuestra que el proceso es rápido y sencillo”, por lo que la edil ha asegurado “todos unidos vamos a seguir trabajando por proteger a nuestras mascotas y disfrutar de unas calles más limpias”.