‘Sent Torreblanca’ cierra con éxito su primera edición y mira ya hacia el futuro

Torreblanca ha vivido este fin de semana el estreno del Festival de Canto, Música y Danza ‘Sent Torreblanca’, una nueva propuesta cultural que ha cerrado su primera edición con un balance muy positivo y una destacada participación de vecinos y visitantes.

La escalinata de la Iglesia de San Bartolomé se convirtió durante las noches del viernes y el sábado en el escenario de dos espectáculos que combinaron música, canto y danza y que permitieron al público disfrutar de una oferta cultural de calidad y de acceso gratuito.

El festival arrancó el viernes con ‘Voces de Cine en Movimiento’, un espectáculo dedicado a las grandes bandas sonoras de la historia del cine, con voces, música en directo y coreografías.

La segunda jornada, el sábado, estuvo protagonizada por la ‘Gran Noche Lírica: Ópera y Zarzuela’, que ofreció una selección de arias, dúos y romanzas del repertorio lírico en un entorno singular y con una notable asistencia de público. El festival se enmarca en el 450 aniversario de la Carta Pobla de la localidad.

La concejala de Cultura de Torreblanca, Gema Edo, ha destacado que “el balance de esta primera edición no puede ser más positivo. Hemos conseguido que la escalinata de San Bartolomé se llene de vecinos y visitantes que han disfrutado de dos espectáculos muy diferentes, pero unidos por la calidad y por el deseo de acercar la cultura a todo el mundo”.

Edo ha señalado que la iniciativa “ha demostrado que Torreblanca tiene capacidad para acoger nuevas propuestas culturales que, además de enriquecer la programación del municipio, generan actividad, atraen visitantes y contribuyen a dinamizar nuestros espacios públicos”.

En este sentido, ha añadido que “queremos que ‘Sent Torreblanca’ tenga continuidad y pueda crecer en próximas ediciones, porque creemos que puede convertirse en una cita destacada de nuestro calendario cultural y estival”.

Festival Sent Torreblanca. / Mediterráneo

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha puesto también en valor la respuesta obtenida durante estas dos jornadas y ha subrayado que “este festival demuestra que la cultura es también una herramienta para dinamizar Torreblanca, atraer visitantes y generar actividad en nuestro municipio, especialmente durante el verano”.

Agut ha destacado que “apostar por una programación de calidad y gratuita permite que tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan puedan disfrutar de propuestas culturales de primer nivel y, al mismo tiempo, descubrir y disfrutar Torreblanca”.

El Ayuntamiento considera que el estreno de ‘Sent Torreblanca’ supone un nuevo impulso a la programación cultural de verano y una oportunidad para poner en valor espacios emblemáticos del municipio, como la escalinata de San Bartolomé, convirtiéndolos en escenarios para la celebración de actividades abiertas a toda la ciudadanía.

La primera edición deja así un balance especialmente positivo y abre la puerta a la consolidación de un festival que nace con la vocación de convertirse en una cita anual.

“La acogida que hemos tenido nos anima a seguir trabajando en esta línea y a pensar ya en futuras ediciones, porque queremos que ‘Sent Torreblanca’ crezca y se convierta en una experiencia cultural y turística que identifique a nuestro municipio”, ha concluido Gema Edo.