La Guardia Civil mueve ficha en Alcossebre: adjudica por 84.529 euros las obras de su cuartel-residencia

La Guardia Civil ya ha adjudicado las obras para reparar los desperfectos de su acuartelamiento-residencia de descanso de Alcossebre, situado junto a la playa y afectado por el deterioro provocado por la humedad y la exposición continuada al ambiente marino.

La Comandancia de Castellón ha adjudicado el contrato a Técnicas Constructivas Peninsular S.L. por un importe de 69.858,81 euros sin impuestos, que asciende a 84.529,16 euros con impuestos incluidos.

La adjudicación se formalizó este 11 de agosto y establece un plazo de ejecución de tres meses para completar los trabajos.

La actuación supone un nuevo paso en el procedimiento para recuperar los elementos exteriores de estas instalaciones de Alcossebre, cuya licitación ya publicó este rotativo. El proyecto salió a licitación con un importe de 93.952,93 euros y contempla principalmente actuaciones sobre cornisas, balcones, antepechos, cubiertas y fachadas.

Humedad y ambiente marino detrás de los desperfectos

El complejo se encuentra en la calle Camino l’Altall, junto al Passeig de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert, en una zona especialmente expuesta a la humedad, la salinidad y las condiciones propias del litoral.

Según la documentación técnica del proyecto, las cornisas de los balcones presentan desprendimientos relacionados con la rotura del hormigón que recubre las armaduras inferiores de los forjados en voladizo.

La entrada de agua y la exposición al ambiente marino han favorecido el deterioro de estos elementos y la oxidación de las armaduras, un proceso que provoca un aumento de volumen del acero y termina dañando el hormigón que lo rodea.

También se ha detectado deterioro en la junta de dilatación estructural, sobre la que está previsto actuar para mejorar la estanqueidad del inmueble.

Los problemas se extienden igualmente a los antepechos de las azoteas y los paramentos exteriores de fachada, donde se han localizado fisuras, desconchados y otros daños derivados de la humedad.

A ello se suma el estado de dos puertas metálicas de acceso al recinto, una situada en la entrada principal y otra en la parte trasera, afectadas por procesos de oxidación que han debilitado su estructura y dificultado su funcionamiento.

Más de 1.600 metros cuadrados de fachada

El proyecto prevé actuar sobre 1.657 metros cuadrados de fachada, además de reparar más de 165 metros cuadrados de revestimientos deteriorados y 27,88 metros lineales de junta de dilatación. Los trabajos incluyen el saneado de grietas y fisuras, tratamiento de armaduras, aplicación de morteros y mallas de refuerzo, reparación de pavimentos de balcones y de los vierteaguas dañados en las cubiertas.

La intervención se completará con pintura acrílica para exteriores para mejorar la protección del inmueble frente a la humedad y al ambiente marino.

Tres meses de obras

Técnicas Constructivas Peninsular S.L. dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos. El presupuesto de ejecución material del proyecto asciende a 65.249,62 euros, con 31.780,12 euros destinados a revestimientos y trasdosados.

Las obras se centrarán en la envolvente exterior y no modificarán la estructura principal, la accesibilidad ni las condiciones de protección contra incendios.