NUEVA LEY AUTONÓMICA
La Jana y la Salzadella estrenan el nuevo sistema de la Generalitat para compartir funcionarios
Ambos ayuntamientos tendrán una plaza única de Secretaría-Intervención gracias al nuevo procedimiento aprobado por el Consell para agilizar la gestión de los municipios pequeños
La Jana y la Salzadella se han convertido en los primeros municipios de la Comunitat Valenciana en acogerse al nuevo sistema de la Generalitat para compartir funcionarios municipales. Ambos ayuntamientos podrán disponer de un mismo puesto de Secretaría-Intervención, una fórmula dirigida especialmente a las localidades de menor tamaño que tienen dificultades para mantener por sí solas este tipo de plazas.
La Generalitat ha formalizado así la primera agrupación de municipios autorizada desde la entrada en vigor de la Ley 3/2026, aprobada a finales del pasado mes de junio y concebida, entre otros objetivos, para simplificar los trámites administrativos y acelerar este tipo de acuerdos entre consistorios.
El nuevo procedimiento permitirá que la Jana y la Salzadella compartan un secretario-interventor, una figura esencial para el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos y especialmente difícil de cubrir en determinadas localidades con menor población y recursos económicos.
Simplificar trámites
La resolución supone la primera aplicación práctica de una reforma con la que el Consell pretende acortar los plazos necesarios para que varios ayuntamientos puedan compartir puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.
El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha señalado que la nueva normativa ha permitido eliminar trámites para que estas agrupaciones puedan aprobarse de una manera más rápida.
“Los pequeños municipios necesitan soluciones ágiles para garantizar una buena gestión de sus servicios públicos y eso es precisamente lo que persigue esta reforma”
“Los pequeños municipios necesitan soluciones ágiles para garantizar una buena gestión de sus servicios públicos y eso es precisamente lo que persigue esta reforma”, ha señalado Díez.
Hasta ahora, la autorización de estas agrupaciones correspondía al Consell. Con la modificación normativa, esta competencia pasa directamente a la Dirección General de Administración Local, un cambio con el que la Generalitat busca reducir los tiempos de tramitación.
Hasta tres ayuntamientos en una misma agrupación
La nueva regulación permite que hasta tres municipios puedan agruparse para compartir puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería cuando su dimensión o capacidad económica les impida mantenerlos de forma individual.
Este sistema pretende facilitar especialmente la gestión de los ayuntamientos más pequeños, donde las dificultades para cubrir determinadas plazas pueden llegar a condicionar el funcionamiento diario de la administración municipal.
La agrupación formada por la Jana y la Salzadella será, además, el primer ejemplo de este nuevo modelo y, según apunta la Generalitat, podrá servir de referencia para futuras solicitudes de otros municipios de la Comunitat Valenciana.
Con esta fórmula, ambos consistorios dispondrán de personal especializado compartido sin tener que asumir individualmente el coste y la estructura de una plaza propia, al tiempo que se garantiza la continuidad de funciones administrativas esenciales para la gestión municipal.
- Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo
- De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
- El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
- La Paloma repite triunfo en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó, que llegan a su fin con buen balance: «Hemos dado el 100% de nosotros»
- Alerta en Viver por el cierre de un canal de riego: peces muertos, granjas sin agua y cultivos secos
- Por qué en l’Alcora preocupa tanto el voraz incendio que amenaza a un Monasterio en Huesca