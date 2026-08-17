La Jana y la Salzadella estrenan el nuevo sistema de la Generalitat para compartir funcionarios

La Jana y la Salzadella se han convertido en los primeros municipios de la Comunitat Valenciana en acogerse al nuevo sistema de la Generalitat para compartir funcionarios municipales. Ambos ayuntamientos podrán disponer de un mismo puesto de Secretaría-Intervención, una fórmula dirigida especialmente a las localidades de menor tamaño que tienen dificultades para mantener por sí solas este tipo de plazas.

La Generalitat ha formalizado así la primera agrupación de municipios autorizada desde la entrada en vigor de la Ley 3/2026, aprobada a finales del pasado mes de junio y concebida, entre otros objetivos, para simplificar los trámites administrativos y acelerar este tipo de acuerdos entre consistorios.

El nuevo procedimiento permitirá que la Jana y la Salzadella compartan un secretario-interventor, una figura esencial para el funcionamiento ordinario de los ayuntamientos y especialmente difícil de cubrir en determinadas localidades con menor población y recursos económicos.

Simplificar trámites

La resolución supone la primera aplicación práctica de una reforma con la que el Consell pretende acortar los plazos necesarios para que varios ayuntamientos puedan compartir puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha señalado que la nueva normativa ha permitido eliminar trámites para que estas agrupaciones puedan aprobarse de una manera más rápida.

“Los pequeños municipios necesitan soluciones ágiles para garantizar una buena gestión de sus servicios públicos y eso es precisamente lo que persigue esta reforma” José Díez — Conseller de Presidencia de la Generalitat

“Los pequeños municipios necesitan soluciones ágiles para garantizar una buena gestión de sus servicios públicos y eso es precisamente lo que persigue esta reforma”, ha señalado Díez.

Hasta ahora, la autorización de estas agrupaciones correspondía al Consell. Con la modificación normativa, esta competencia pasa directamente a la Dirección General de Administración Local, un cambio con el que la Generalitat busca reducir los tiempos de tramitación.

Hasta tres ayuntamientos en una misma agrupación

La nueva regulación permite que hasta tres municipios puedan agruparse para compartir puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería cuando su dimensión o capacidad económica les impida mantenerlos de forma individual.

Este sistema pretende facilitar especialmente la gestión de los ayuntamientos más pequeños, donde las dificultades para cubrir determinadas plazas pueden llegar a condicionar el funcionamiento diario de la administración municipal.

La agrupación formada por la Jana y la Salzadella será, además, el primer ejemplo de este nuevo modelo y, según apunta la Generalitat, podrá servir de referencia para futuras solicitudes de otros municipios de la Comunitat Valenciana.

Con esta fórmula, ambos consistorios dispondrán de personal especializado compartido sin tener que asumir individualmente el coste y la estructura de una plaza propia, al tiempo que se garantiza la continuidad de funciones administrativas esenciales para la gestión municipal.