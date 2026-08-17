Les Coves de Vinromà en fiestas: alta participación, cero incidencias y mucha música por delante

Las Fiestas de Agosto de les Coves de Vinromà afrontan desde este lunes su tramo más intenso con el inicio de los actos taurinos y varias de las citas más multitudinarias del programa. La alcaldesa de la localidad, Irma Povedano, asegura que las celebraciones están transcurriendo «súper bien» y destaca la elevada participación registrada durante los primeros días, así como la ausencia de incidencias.

Los festejos comenzaron oficialmente el pasado viernes 14 de agosto con el desfile de las Carrozas, el Sopar de Germanor y la actuación de la orquesta Montana. La cena reunió a unas 600 personas, según la alcaldesa, que destaca especialmente la respuesta de los vecinos a las diferentes propuestas festivas.

Algunas de las carrozas que participaron en el concurso el primer día de las fiestas de agosto 2026. / Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà

Durante el fin de semana, el protagonismo se trasladó también a los actos religiosos, como la misa en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció y la procesión y ofrenda de flores a la Mare de Déu d'Agost. La lluvia, explica Inma, permitió celebrar con normalidad las principales citas religiosas. De ese mismo día se destaca el Ball del Pla, que congregó a numerosos vecinos tanto el sábado, con el grupo de mayores, como el domingo, con el grupo infantil y juvenil. «La plaça estava de gom a gom», señala la alcaldesa.

Las noches también han dejado actuaciones musicales con protagonismo local. Inma destaca especialmente las actuaciones de la cantautora covarxina Rosio Cano y del grupo Kromàtics, que rindieron homenaje a uno de sus integrantes fallecido recientemente. «Las noches han estado llenas de fiesta», apunta la alcaldesa, que subraya que hasta el momento no se ha registrado ningún problema.

Los toros toman el relevo

A partir de este lunes, las fiestas cambian de escenario y los toros de plaza y el toro embolado pasan a centrar buena parte de la programación. La jornada comienza con la construcción de la plaza de toros y los actos organizados por la Asociación Cultural Taurina Les Coves. Durante la tarde habrá encierro infantil, toros de corro y la desencaixonà de un ejemplar, mientras que a medianoche llegará el toro embolado. La jornada se cerrará con la fiesta Blanc-Negre y una macrodiscomóvil.

El martes 18 continuará la programación taurina, pero el gran reclamo será la tradicional cena de paellas. Para la alcaldesa se trata de «el acto más multitudinario de las fiestas», con una participación que habitualmente se sitúa entre las 1.200 y las 1.500 personas. La cita será a las 22.00 horas en la plaza Cervantes, seguida del Ball del Pla y una discomóvil generacional.

El concurrido 'Ball del pla' la pasada tarde del 15 de agosto. / Ayuntamiento de Les Coves de Vinromà

El miércoles llegará otra de las grandes citas populares, el Pa i Porta, que se celebrará después de una nueva jornada de toros. La noche continuará con el Ball del Pla y la actuación de la orquesta The Lux.

Un musical como novedad

Entre las propuestas que la alcaldesa espera con especial interés está la noche del Musical Alegría, prevista para la madrugada del jueves 20. Inma destaca que es una de las novedades de estas fiestas y que el espectáculo incorpora más acrobacias que el musical que se había programado anteriormente. «Será muy chulo», asegura.

El viernes 21, los toros compartirán protagonismo con otra de las noches más esperadas, la de los disfraces, que contará con desfile por las calles del municipio y una macrodiscomóvil en la pista de la Ravaleta.

La programación continuará el sábado 22 con una nueva jornada de toros, tardeo, Ball del Pla y la actuación de la orquesta Top Zero. Las fiestas afrontarán así su recta final antes del Día de la Joia del domingo, que pondrá el broche a las celebraciones con las tradicionales corregudes de la Joia, el último recorrido del Ball del Pla, el comiat de la regina i les dames y un castillo de fuegos.

Con este calendario por delante, les Coves de Vinromà encara los próximos días con una combinación de tradición, actos taurinos, gastronomía y música que, según la alcaldesa, mantiene las calles y plazas del municipio como punto de encuentro de vecinos y visitantes.