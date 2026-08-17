La mítica Panderola ya corona la obra estrella de Onda de esta legislatura

Onda ha estrenado esta tarde su nueva Plaza España tras culminar una transformación integral que devuelve a los vecinos uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, convertido en un gran punto de encuentro más verde, accesible y sostenible. El histórico tren de la Panderola corona desde hoy la fuente principal de una plaza concebida como refugio climático y en la que la cerámica, la memoria y la identidad ondense están presentes en cada rincón.

La actuación, con una inversión cercana a los tres millones de euros y cofinanciada con fondos europeos, ha permitido renovar por completo el espacio con nuevo pavimento, más arbolado y vegetación, zonas de sombra y estanciales, juegos infantiles y nuevos elementos ornamentales, además de mejorar el entorno y la conexión con el Mercado Municipal.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado durante la inauguración: “La Plaza España está en el corazón de generaciones de ondenses y teníamos la enorme responsabilidad de hacer un proyecto a la altura”. “Hoy devolvemos a los vecinos una plaza con alma, pensada para vivirla, encontrarnos y crear nuevos recuerdos; una plaza que mira al futuro sin renunciar a nuestra historia, nuestra cerámica y nuestras raíces”, ha añadido.

La Panderola vuelve a casa

Uno de los grandes protagonistas de la nueva Plaza España es La Panderola, cuya réplica preside la fuente ornamental en el entorno donde antiguamente se encontraba su estación. El histórico tren, que durante décadas estuvo ligado a la vida cotidiana y al desarrollo económico y social de Onda, recupera así su lugar en el paisaje urbano como homenaje permanente a la memoria de generaciones de ondenses.

Vecinos de todas las edades, pero especialmente los más pequeños, has disfrutado a lo grande con las posibilidades que ofrece la renovada Plaza de España. / Mediterraneo

La identidad local se extiende al resto del espacio a través de la cerámica, con revestimientos en la fuente, jardineras y otros elementos urbanos realizados por empresas ondenses. A ellos se suman los tomates cerámicos de gran formato elaborados artesanalmente por la ceramista Joana Segura, concebidos como homenaje al producto de proximidad, a los agricultores y a los comerciantes, vinculados durante generaciones al Mercat Municipal.

La plaza incorpora también diferentes elementos pensados para generar nuevos rincones de encuentro y disfrute, como una zona dedicada a Mafalda y nuevos juegos infantiles destinados a las familias.

Un refugio climático en el centro de Onda

La renovación ha permitido transformar Plaza España en un refugio climático urbano mediante el incremento del arbolado y la vegetación, la generación de nuevas zonas de sombra y la incorporación de un sistema de refresco en la pérgola. Todo ello configura un espacio más amable para permanecer, pasear y disfrutar durante todo el año.

La accesibilidad ha sido otro de los ejes del proyecto. La plaza se ha nivelado para eliminar escalones y barreras, mientras que en el aparcamiento subterráneo se han solucionado las filtraciones y se ha instalado un ascensor, inexistente hasta ahora, que facilita la conexión entre el parking, la plaza y su entorno.

Un nuevo entorno para el Mercado Municipal

La transformación se ha extendido también al perímetro del Mercado Municipal, mediante la renovación de aceras, pavimentos y vegetación, favoreciendo una integración más natural del mercado con la propia plaza y generando un entorno más agradable para vecinos, clientes y visitantes.

Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ha acompañado al tejido económico afectado mediante una convocatoria de ayudas, dotada con 37.000 euros para comercios y establecimientos hosteleros de la plaza. A esta medida se ha sumado una ayuda directa de 10.000 euros a la Asociación del Mercat Municipal para respaldar su actividad durante el proceso de transformación.

El propio mercado reforzará además su vinculación con la identidad local mediante dos grandes murales cerámicos inspirados en un fondo marino y un bodegón, elaborados por usuarios del Centro Ocupacional El Molí, aunando creatividad, inclusión y talento local.

Una plaza con financiación europea

La remodelación de Plaza España se enmarca en el Plan ‘Onda RecONecta’, mediante el que el Ayuntamiento ha captado 6,4 millones de euros de fondos europeos para impulsar actuaciones de transformación urbana y sostenible. En concreto, el proyecto cuenta con financiación europea Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ballester ha agradecido “La comprensión y colaboración de los vecinos, comerciantes, cafeterías y del Mercat Municipal durante estos meses de obras” y ha señalado: “Ahora es el momento de llenar la plaza de vida, disfrutarla y cuidarla como uno de los nuevos tesoros de Onda”.

La apertura se ha celebrado esta tarde con una programación especialmente dirigida a las familias, que ha incluido un desfile itinerante con animación por la renovada plaza, cuentacuentos infantil y un photocall, con La Panderola como uno de los principales puntos de encuentro y fotografías de la jornada.