Nules recibe casi 3.000 euros para la promoción turística del municipio y de Mascarell

El Ayuntamiento de Nules ha conseguido una ayuda de 2.964,50 euros para la promoción turística de Nules y Mascarell.

Esta subvención se enmarca en las ayudas para la organización de material promocional online y offline que otorga el Patronato Provincial de Turismo de Castellón.

"Con esta subvención se quiere diseñar e imprimir diferentes mapas turísticos para situar los lugares más emblemáticos y atractivos para visitar tanto en Nules como en Mascarell" Guillermo Latorre — Concejal de Turismo

El Concejal de Turismo, Guillermo Latorre, ha destacado que “Nules y Mascarell cuentan con diferentes enclaves de gran interés turístico, de manera que con esta subvención se quiere diseñar e imprimir diferentes mapas turísticos para situar los lugares más emblemáticos y atractivos para visitar tanto en Nules como en Mascarell. Por tanto, esta subvención de la Diputación Provincial de Castellón nos ayudará a confeccionar todo el material promocional”.

Mapas turísticos

Así, el importe total que el Ayuntamiento de Nules destinará a esta acción es de 5.929 euros. La idea es que estos mapas contemplen el patrimonio cultural local más destacado en el núcleo urbano donde se pueden descubrir diversos elementos del patrimonio religioso de Nules, como la Iglesia de la Sang, la Iglesia de la Inmaculada, el Convento de la Sagrada Família, la Capilla de la Soledad o las ermitas de Sant Xotxim y Sant Miquel precisamente esta antigua ermita de Sant Miquel, conocida como “El Fort”, alberga el Museo de Medallística Enrique Giner donde se conserva el legado del escultor y medallista Enrique Giner; también hay diversos retablos cerámicos por las calles y fachadas del municipio.

Museo de medallística 'Enrique Giner' en Nules / Mediterráneo

Además, Mascarell es el único recinto amurallado en su totalidad de la Comunitat Valenciana, que fue declarado Bién de Interés Cultural (BIC) en el año 1996.