Patrimonio histórico
Nules recibe casi 3.000 euros para la promoción turística del municipio y de Mascarell
El Ayuntamiento utilizará la subvención para la elaboración de mapas que muestren la riqueza patrimonial de Nules y Mascarell
El Ayuntamiento de Nules ha conseguido una ayuda de 2.964,50 euros para la promoción turística de Nules y Mascarell.
Esta subvención se enmarca en las ayudas para la organización de material promocional online y offline que otorga el Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
"Con esta subvención se quiere diseñar e imprimir diferentes mapas turísticos para situar los lugares más emblemáticos y atractivos para visitar tanto en Nules como en Mascarell"
El Concejal de Turismo, Guillermo Latorre, ha destacado que “Nules y Mascarell cuentan con diferentes enclaves de gran interés turístico, de manera que con esta subvención se quiere diseñar e imprimir diferentes mapas turísticos para situar los lugares más emblemáticos y atractivos para visitar tanto en Nules como en Mascarell. Por tanto, esta subvención de la Diputación Provincial de Castellón nos ayudará a confeccionar todo el material promocional”.
Mapas turísticos
Así, el importe total que el Ayuntamiento de Nules destinará a esta acción es de 5.929 euros. La idea es que estos mapas contemplen el patrimonio cultural local más destacado en el núcleo urbano donde se pueden descubrir diversos elementos del patrimonio religioso de Nules, como la Iglesia de la Sang, la Iglesia de la Inmaculada, el Convento de la Sagrada Família, la Capilla de la Soledad o las ermitas de Sant Xotxim y Sant Miquel precisamente esta antigua ermita de Sant Miquel, conocida como “El Fort”, alberga el Museo de Medallística Enrique Giner donde se conserva el legado del escultor y medallista Enrique Giner; también hay diversos retablos cerámicos por las calles y fachadas del municipio.
Además, Mascarell es el único recinto amurallado en su totalidad de la Comunitat Valenciana, que fue declarado Bién de Interés Cultural (BIC) en el año 1996.
- Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo
- De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
- El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
- La Paloma repite triunfo en les Penyes en Festes de la Vall d'Uixó, que llegan a su fin con buen balance: «Hemos dado el 100% de nosotros»
- Alerta en Viver por el cierre de un canal de riego: peces muertos, granjas sin agua y cultivos secos
- Por qué en l’Alcora preocupa tanto el voraz incendio que amenaza a un Monasterio en Huesca