Rototom arranca con 25.000 personas al día y público de 100 países /

Rototom Sunsplash entra de lleno en su 31ª edición con una previsión de alrededor de 25.000 asistentes diarios y público procedente ya de un centenar de países. Benicàssim vuelve así a convertirse durante una semana en uno de los grandes puntos de encuentro internacionales del reggae, con España a la cabeza entre los países de procedencia y una notable presencia de visitantes de Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Después de la Welcome Party que abrió por primera vez el recinto desde el domingo, la actividad oficial ha arrancado este lunes con 12 horas diarias de programación musical, cultural y social repartidas entre los distintos espacios del festival.

La primera gran noche ha tenido un marcado sabor a las raíces jamaicanas. The Skatalites, una de las bandas fundamentales para entender la historia del ska, ha abierto el Sun Stage junto al cantante británico Alpheus, mientras Luciano & Jah Messenjah Band tomaron después el relevo sobre el escenario.

Ya durante la madrugada estaba prevista la actuación de uno de los grandes nombres de esta primera jornada, Alpha Blondy & The Solar System, a la 1.00 horas. La noche se ha completado con propuestas como Hollie Cook, Mr Vegas o Las Ninyas del Corro, dentro de una programación que vuelve a combinar reggae, ska, dancehall y sonidos urbanos.

El festival empieza mucho antes de los escenarios

Pero la jornada cha comenzado varias horas antes de los grandes conciertos. Desde las 17.00 horas, el certamen ha desplegado también su programación familiar, cultural y social con espacios como Magicomundo, Teen Yard, Jamkunda o Pachamama, además de Rototom Circus.

El Foro Social ha abierto también su programación en el Teatre Municipal con una sesión dedicada a analizar la cultura y la música como herramientas para construir bienestar y esperanza, con la participación del neurocientífico Álvaro Pascual-Leone y la psicóloga comunitaria Betty Roca Hubbauer.

Esta combinación de conciertos, actividades familiares, reflexión y propuestas culturales vuelve a ser una de las claves de un festival que espera mantener este año cifras de asistencia similares a las de ediciones anteriores pese al contexto internacional que está condicionando la movilidad hacia los grandes eventos.

Major Lazer toma el relevo

Tras un lunes marcado por algunos de los nombres más clásicos del reggae, este martes llegará uno de los grandes reclamos de toda la edición: Major Lazer Soundsystem, que actuará a la 1.00 horas en el Sun Stage con su mezcla de dancehall, electrónica y sonidos urbanos.

Antes, el escenario principal recibirá a las 21.05 horas a Queen Omega & The Royal Souls y a las 22.50 horas al francés Biga*Ranx, mientras el dancehall tendrá también protagonismo durante la jornada.

La programación extramusical volverá a arrancar por la tarde. Alpha Blondy participará a las 17.30 horas en un encuentro en Reggae University y el Foro Social abordará a las 18.00 horas uno de los grandes problemas actuales: el acceso a una vivienda digna, con representantes de Greenpeace, Oxfam Intermón y del Gobierno de Navarra.