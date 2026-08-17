La Ruta del Caragol de l’Alcora vuelve con récord de participación: estos son los establecimientos y el premio

La Ruta Gastronómica del Caragol regresa este verano con una edición reforzada. Un total de 20 establecimientos formarán parte de esta consolidada iniciativa, que celebrará su decimoquinta edición del 21 de agosto al 6 de septiembre, coincidiendo con las Fiestas del Cristo de l’Alcora.

La respuesta de la hostelería local supone un destacado incremento respecto al año pasado y permitirá ofrecer al público una propuesta mucho más amplia y variada durante los diecisiete días de duración de la ruta.

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Hostelería, Pablo Delgado, ha valorado muy positivamente la implicación del sector y ha destacado que «alcanzar los 20 establecimientos participantes demuestra que la ruta ha generado este año un interés renovado y que las medidas adoptadas para reforzarla han tenido una buena acogida».

Vecinos alcorenses en ediciones anteriores a la pandemia en la Ruta dels Caragols. / Mediterráneo

Delgado ha explicado que «hemos querido dar un nuevo impulso a una iniciativa que forma parte de nuestras fiestas y que contribuye a dinamizar la hostelería local, atraer público y dar a conocer las diferentes maneras de preparar un producto tan vinculado a nuestra gastronomía como los caracoles».

Uno de los principales alicientes de esta edición será el premio destinado al establecimiento ganador. La mejor propuesta recibirá 1.000 euros, patrocinados por Caixa Rural l’Alcora, además del trofeo cerámico Caragol d’Or. Un jurado especializado será el encargado de valorar las propuestas presentadas.

Regresa el Carnet Caragoler

La XV Ruta Gastronómica del Caragol recuperará también el Carnet Caragoler, una iniciativa dirigida a fomentar la participación del público y animar a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer los diferentes establecimientos.

"Queremos que la ciudadanía tenga también un papel protagonista" Pablo Delgado — Concejal de Promoción Económica, Comercio y Hostelería

Cada vez que una persona consuma una tapa de caracoles en uno de los locales adheridos podrá solicitar que le sellen el carnet. Una vez reunidos los sellos de cuatro establecimientos diferentes, deberá completar sus datos y depositarlo en cualquiera de las urnas habilitadas.

Todos los carnets correctamente cumplimentados participarán en el sorteo de diferentes premios, entre ellos vales para disfrutar de almuerzos, comidas o cenas ofrecidos por los propios establecimientos participantes.

«Queremos que la ciudadanía tenga también un papel protagonista, que pruebe diferentes propuestas, recorra nuestros bares y restaurantes y pueda obtener premios por participar. El Carnet Caragoler añade un componente divertido y ayuda a que el público conozca una mayor variedad de locales», ha señalado Delgado.

Veinte establecimientos participantes

Los establecimientos que participarán en esta decimoquinta edición son Mel de Romer, Route 66, Rock & Beer, Restaurante Troya, Pub Manhattan, Mac Numm & Mextizo, Bar-Restaurante Reina, Cafetería Deu Minuts, Bodega Asador Zafra, Gran Restaurante Riscla, Cafetería-Heladería La Vila, Bar-Restaurante Ateneo, Restaurante La Otra Parte, Cafetería-Bocatería SARA, Bodega Verde, Bar El Estribo, Bar Pista Jardín, Ous & Caragols, Creperia Cafeteria Reme y Cafetería Pub Místic.

Cada uno de ellos ofrecerá su propia elaboración de caracoles, con diferentes recetas, formatos y precios, ampliando las posibilidades para disfrutar de este producto tradicional durante las Fiestas del Cristo.

El Ayuntamiento de l’Alcora dará a conocer próximamente todos los detalles de la ruta, las propuestas de los establecimientos y el funcionamiento del Carnet Caragoler a través de los diferentes canales municipales.