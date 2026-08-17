Vinaròs prepara una nueva edición del Summer Closing para despedir el verano con música y fiesta

Vinaròs volverá a despedir el verano con una nueva edición del Summer Closing, una propuesta festiva que se celebrará el próximo jueves 27 de agosto en el paseo marítimo y que combinará una cena de hermandad con una noche de música y verbena popular.

La iniciativa, impulsada por las concejalías de Fiestas y Gobernación, recupera el formato estrenado el año pasado tras la buena acogida que tuvo entre el público la orquesta Panorama, una de las orquestas populares más importantes de la escena española. El objetivo municipal es consolidar el evento como una de las citas del calendario festivo de verano en Vinaròs.

La programación

La programación comenzará a las 21.00 horas con la recepción de las Reinas, damas y caballeros de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. A continuación se celebrará la cena de hermandad, mientras que a partir de las 23.00 horas llegará uno de los principales atractivos de la noche: la actuación, en esta segunda edición, de la orquesta Atalaia, otra histórica formación de fiesta mayor, con acceso gratuito para el público.

La fideuà popular de hermandad celebrada el año pasado / Mediterráneo

Las entradas

Las personas que quieran participar en la cena podrán adquirir un paquete que incluye una mesa con ocho sillas, coc dulce y una botella de cava por 24 euros. Los tickets estarán disponibles desde el miércoles 19 de agosto en la Tourist Info de Vinaròs, hasta agotar existencias.

Desde el Ayuntamiento señalan que el Summer Closing busca prolongar la actividad festiva durante el mes de agosto y ofrecer una nueva propuesta de ocio tanto para vecinos como para visitantes.

El concejal de Fiestas, Víctor García, ha indicado que la celebración pretende dar continuidad a la experiencia del año pasado y ha destacado la participación de las representantes de las fiestas patronales. Por su parte, la concejala de Gobernación, Carla Miralles, ha enmarcado la iniciativa en la estrategia municipal para dinamizar Vinaròs y reforzar su posición como referente festivo de la comarca.

Con esta nueva edición, Vinaròs se prepara así para poner el broche final al verano con una noche de música, convivencia y fiesta abierta a todos los públicos.