Almassora logra la Q de Calidad Turística en una de sus playas y refuerza su apuesta por la mejora de los servicios

La playa de Benafelí de Almassora luce ya la bandera de la Q de Calidad Turística, un distintivo que acredita el cumplimiento de los exigentes estándares de gestión y servicios establecidos para las playas y que supone un nuevo reconocimiento a la apuesta del Ayuntamiento por seguir mejorando el litoral almassorí.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Playas, Silvana Rovira, ha sido la encargada de izar la bandera de la Q de Calidad Turística en la playa de Benafelí, después de que el Comité del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) aprobara, el pasado 30 de julio, la concesión de este distintivo tras la superación de las correspondientes auditorías.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Playas, Silvana Rovira, sujetando la bandera antes de ser izada. / Mediterráneo

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha trabajado en la gestión y optimización de los servicios de la playa de Benafelí para cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO 13009, específica para la obtención de la Q de Calidad Turística en playas.

"La obtención de la Q de Calidad Turística es el resultado de meses de trabajo y demuestra nuestro compromiso por ofrecer unas playas cada vez mejores" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Para lograr esta certificación ha sido necesario cumplir una serie de estándares relacionados con aspectos como la seguridad y el salvamento, la limpieza, la accesibilidad y la información actualizada a los usuarios sobre cuestiones como la calidad del agua o los horarios de los diferentes servicios.

La alcaldesa ha destacado la importancia de este reconocimiento, que se suma a las dos banderas azules en la playa Benafelí y, por primera vez, en Pla de la Torre. «La obtención de la Q de Calidad Turística es el resultado de meses de trabajo y demuestra nuestro compromiso por ofrecer unas playas cada vez mejores, con servicios de calidad y pensados para responder a las necesidades de vecinos y visitantes», ha señalado Tormo.

"Queremos que quienes disfrutan de nuestras playas encuentren espacios seguros, limpios, accesibles y con todos los servicios necesarios" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

«Nuestro objetivo es seguir avanzando y mejorando día a día. Queremos que quienes disfrutan de nuestras playas encuentren espacios seguros, limpios, accesibles y con todos los servicios necesarios. Este reconocimiento nos anima a continuar trabajando en esa dirección», ha afirmado la alcaldesa.