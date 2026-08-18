Turismo
Almassora logra la Q de Calidad Turística en una de sus playas y refuerza su apuesta por la mejora de los servicios
El reconocimiento se suma a las dos banderas azules con las que cuenta el litoral almassorí y avala el trabajo realizado en materia de seguridad, limpieza, accesibilidad e información a los usuarios
La playa de Benafelí de Almassora luce ya la bandera de la Q de Calidad Turística, un distintivo que acredita el cumplimiento de los exigentes estándares de gestión y servicios establecidos para las playas y que supone un nuevo reconocimiento a la apuesta del Ayuntamiento por seguir mejorando el litoral almassorí.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto a la concejala de Playas, Silvana Rovira, ha sido la encargada de izar la bandera de la Q de Calidad Turística en la playa de Benafelí, después de que el Comité del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) aprobara, el pasado 30 de julio, la concesión de este distintivo tras la superación de las correspondientes auditorías.
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha trabajado en la gestión y optimización de los servicios de la playa de Benafelí para cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO 13009, específica para la obtención de la Q de Calidad Turística en playas.
"La obtención de la Q de Calidad Turística es el resultado de meses de trabajo y demuestra nuestro compromiso por ofrecer unas playas cada vez mejores"
Para lograr esta certificación ha sido necesario cumplir una serie de estándares relacionados con aspectos como la seguridad y el salvamento, la limpieza, la accesibilidad y la información actualizada a los usuarios sobre cuestiones como la calidad del agua o los horarios de los diferentes servicios.
La alcaldesa ha destacado la importancia de este reconocimiento, que se suma a las dos banderas azules en la playa Benafelí y, por primera vez, en Pla de la Torre. «La obtención de la Q de Calidad Turística es el resultado de meses de trabajo y demuestra nuestro compromiso por ofrecer unas playas cada vez mejores, con servicios de calidad y pensados para responder a las necesidades de vecinos y visitantes», ha señalado Tormo.
"Queremos que quienes disfrutan de nuestras playas encuentren espacios seguros, limpios, accesibles y con todos los servicios necesarios"
«Nuestro objetivo es seguir avanzando y mejorando día a día. Queremos que quienes disfrutan de nuestras playas encuentren espacios seguros, limpios, accesibles y con todos los servicios necesarios. Este reconocimiento nos anima a continuar trabajando en esa dirección», ha afirmado la alcaldesa.
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