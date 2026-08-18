Burriana acelera los trámites del nuevo Centro de Salud del Puerto

Burriana ha convocado el jueves 20 su segundo pleno este mes de agosto, con el fin de someter a aprobación la modificación de los porcentajes de gastos para poder acelerar y avanzar en la contratación de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de atención primaria en la zona del Puerto, situado en la Avenida Mediterránea.

Tras la delegación de competencias efectuada por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana el pasado mes de abril, y su posterior aceptación por el Pleno municipal en mayo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha iniciado el expediente de contratación para la ejecución integral de las obras. Sin embargo, la distribución de la aportación autonómica plurianual —que prevé una partida de 112.079 euros para el ejercicio 2026, 1.344.948 euros para 2027 y 560.394 euros para 2028— requiere hacer uso del mecanismo excepcional contemplado en el artículo 174.5 de la citada ley.

Planos del futuro Centro de Salud del Puerto de Burriana / Mediterráneo

Esta medida que será debatida en el órgano de representación de los ciudadanos permite adaptar el compromiso presupuestario municipal al ritmo de financiación estipulado por el Consell, garantizando en todo momento la estabilidad presupuestaria y financiera de la administración local.

La instalación dará cobertura médica continua a los más de 5.000 vecinos que residen de forma permanente en la zona marítima, además de absorber la demanda de la población estacional y turística. Cabe recordar que el proyecto se enmarca en un modelo de financiación sanitaria pionero en la Comunitat Valenciana, diseñado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Burriana y la administración autonómica. Mediante esta fórmula de delegación de competencias, la Generalitat aporta el capital financiero mientras que el consistorio asume la gestión técnica, la contratación y la fiscalización de las obras.

“Este equipo de Gobierno no va a dejar perder ninguna semana para cumplir con la palabra dada a los vecinos" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

El objetivo es eliminar duplicidades burocráticas y recortar los tiempos de ejecución sobre la parcela de más de 2,000 metros cuadrados, ubicada junto a la iglesia del Puerto, previendo el inicio de los trabajos constructivos en el terreno antes de que finalice 2026 y su apertura al inicio de 2028.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell ha detallado que “con la aprobación de esta propuesta por el órgano plenario, el consistorio autorizará formalmente al órgano de contratación a dar luz verde a la licitación del proyecto y al compromiso del gasto plurianual correspondiente, dando así un paso legal, necesario y decisivo para que la construcción del esperado Centro de Salud Burriana-Puerto sea una realidad en los plazos previstos”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que “este equipo de Gobierno no va a dejar perder ninguna semana para cumplir con la palabra dada a los vecinos y que el Centro de Salud del Puerto sea una realidad lo antes posible”.