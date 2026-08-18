Ocio nocturno
Burriana presenta la programación de la Carpa de la Festa 2026 para las Fiestas de la Misericordia
Del 4 al 12 de septiembre, la juventud contará con un espacio de ocio seguro con una amplia selección de DJ’s de referencia en la escena nacional y local
Con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Misericordia, el Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas, ha presentado el cartel de la Carpa de la Festa 2026. Esta iniciativa, organizada por el consistorio, busca ofrecer a la juventud una alternativa de ocio nocturno bajo condiciones de seguridad adecuadas durante las festividades.
“Seguimos apostando por dar alternativas de ocio seguro a la juventud de Burriana para que disfruten plenamente de nuestras fiestas”
El recinto, situado en la calle Argila, a las afueras del casco urbano para minimizar molestias a la ciudadanía, abrirá sus puertas del viernes 4 al sábado 12 de septiembre, en horario de 1:00 a 6:00 horas, con una completa programación musical encabezada por nombres como Jaime Bermejo, Pawly, Carlittos, Font, La Freska o Stile, junto a una nutrida representación de DJ’s habituales de la escena festiva.
De este modo, una vez finalicen los actos programados en las fiestas, vecinos y visitantes podrán continuar disfrutando de la música en un espacio habilitado y abierto al público en horario nocturno.
La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que con la Carpa de la Festa “seguimos apostando por dar alternativas de ocio seguro a la juventud de Burriana para que disfruten plenamente de nuestras fiestas”. Asimismo, Boix ha remarcado que “revisamos cada detalle de la programación para seguir mejorando, buscando siempre que la oferta de ocio nocturno conviva de la mejor forma posible con el día a dia de la ciudad”.
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