El gran musical que recupera la figura del Papa Luna y su legado en Peñíscola ya tiene patrocinador

ZT Hotels y La Farsa Companyia han presentado este martes en el ZT Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites su acuerdo de colaboración por el que la cadena hotelera se convierte en patrocinador exclusivo de Papa Luna, El Musical, una de las grandes apuestas culturales de este año en la provincia de Castellón. Javier Gallego, consejero delegado de la empresa, y Carlos Delshorts, responsable de la compañía teatral, han sido los encargados de sellar y oficializar el acuerdo.

La alianza nace con el objetivo de unir cultura, turismo y promoción de destino, apoyando un proyecto artístico vinculado a la historia y al patrimonio de la Ciudad en el Mar y contribuyendo a reforzar la proyección de la localidad como destino turístico y cultural.

Papa Luna, El Musical pone el foco en la figura de Benedicto XIII, el Papa Luna, uno de los personajes históricos más estrechamente vinculados a Peñíscola. La producción busca acercar su historia al público a través de un espectáculo musical de gran formato, poniendo en valor el importante legado histórico y cultural de la ciudad.

Imagen del cartel anunciador del espectáculo 'Papa Luna, El Musical', de La Farsa Compañía / Mediterráneo

Para ZT Hotels, este patrocinio supone además una nueva vía para reforzar su compromiso con Peñíscola y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a dinamizar la actividad cultural y turística de la localidad. “Como empresa profundamente vinculada a Peñíscola, creemos que apoyar proyectos como ‘Papa Luna, El Musical’ es también una forma de contribuir a poner en valor todo aquello que hace especial a nuestro destino”, ha señalado Gallego, quien ha añadido que "la cultura y la historia forman parte de la identidad de Peñíscola y queremos que nuestros clientes y visitantes puedan descubrirlas y disfrutarlas de una manera diferente”.

Por su parte, desde La Farsa Compañía destacan la importancia de contar con el respaldo de una empresa local como ZT Hotels para un proyecto que aspira a convertirse en una de las propuestas culturales destacadas del año en Peñíscola y en la provincia de Castellón.

Una alianza entre turismo y cultura

El acuerdo se enmarca en la apuesta de ambas entidades por generar sinergias que permitan ampliar la oferta cultural y de ocio de Peñíscola y favorecer la llegada de nuevos visitantes atraídos por propuestas vinculadas a la historia y la identidad del destino.

Además, destacan que esta es "una apuesta por la sostenibilidad en su dimensión sociocultural, entendida como el compromiso de contribuir al desarrollo del territorio más allá de la actividad turística". Para la cadena hotelera, "apoyar proyectos que recuperan y difunden la historia de Peñíscola, favorecen el tejido cultural local y acercan su patrimonio a visitantes y residentes son formas de generar un impacto positivo y duradero en el destino; contribuyendo a hacer de Peñíscola un destino atractivo durante todo el año, más allá de su tradicional oferta de sol y playa".