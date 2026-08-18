Moncofa se queda con la histórica casa de los curas para ampliar sus servicios municipales

El Ayuntamiento de Moncofa continúa avanzando en su estrategia de ampliación y mejora de su patrimonio municipal con la tramitación para la adquisición de una vivienda propiedad del Obispado de Segorbe-Castellón. Se trata del antiguo inmueble que durante décadas sirvió como residencia de los sacerdotes destinados a la localidad, una operación que supondrá una inversión de 87.200 euros y que permitirá al consistorio disponer de un espacio con importantes posibilidades de desarrollo de cara al futuro.

La vivienda objeto de la compra se encuentra en una ubicación estratégica, ya que está adosada al actual edificio que alberga el Archivo Municipal y el Espai Jove. Esta circunstancia ha sido determinante para que el equipo de gobierno considere conveniente su adquisición, al entender que facilitará futuras actuaciones de ampliación de estos servicios municipales y permitirá optimizar el uso de unas instalaciones que, con el paso de los años, han ido ganando protagonismo dentro de la actividad administrativa y social del municipio.

El primer teniente de alcalde de Moncofa, José María Andrés, ha explicado que “esta compra se debe a que la vivienda en cuestión se encuentra adosada al actual archivo municipal y Espai Jove. Y pensando en futuras ampliaciones hemos visto con buenos ojos el poder adquirirla”. En este sentido, ha destacado que la operación responde a una planificación a medio y largo plazo, con el objetivo de seguir mejorando las infraestructuras municipales y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Valor histórico

Además de su interés desde el punto de vista urbanístico y administrativo, el inmueble posee un importante valor histórico para la población. La vivienda forma parte de una de las manzanas conocidas popularmente como las Cases de Regions, un conjunto residencial construido en 1942.

“Esta compra se debe a que la vivienda en cuestión se encuentra adosada al actual archivo municipal y Espai Jove. Y pensando en futuras ampliaciones hemos visto con buenos ojos el poder adquirirla” José María Andrés — Primer teniente de alcalde de Moncofa

Durante décadas, la vivienda ahora en proceso de adquisición fue la residencia habitual de los sacerdotes de la parroquia local y también acogió a otros religiosos que se desplazaban a Moncofa para desarrollar labores pastorales durante diferentes épocas del año, especialmente en periodos de mayor actividad religiosa o durante la temporada estival.

Con esta operación, el Ayuntamiento no solo incrementa su patrimonio inmobiliario, sino que también preserva un edificio con una notable carga histórica y sentimental para muchos vecinos de la localidad. La intención del consistorio es que esta adquisición pueda convertirse, en un futuro, en una oportunidad para seguir ampliando los servicios municipales, adaptándolos a las necesidades de una población en constante evolución.

La compra forma parte de la política municipal encaminada a aprovechar oportunidades que permitan reforzar el patrimonio público y garantizar que los equipamientos municipales puedan seguir creciendo conforme lo requieran las demandas de la ciudadanía.