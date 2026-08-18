Nules repartirá miles de pañuelos para promocionar sus fiestas patronales

Nules contará estas fiestas patronales con su pañuelo representativo, una nueva iniciativa de la Concejalía de Fiestas con la que se quiere promocionar la esencia de sus fiestas.

De hecho, con esta idea se pretende que los vecinos y las vecinas de Nules luzcan este complemento en los diferentes actos festivos. En concreto, el viernes se repartirán miles de pañuelos en el Convent, coincidiendo con la jornada de la cridà de festes, con la que comenzará la programación festiva que se desarrollará hasta el domingo 30 de agosto.

Precisamente, este año la Concejalía de Fiestas ha querido organizar como novedad una amplia programación en torno a esta jornada. Así, bajo el lema Viu la cridà, tendrán lugar diferentes actos para que todos los públicos puedan disfrutar del inicio de las fiestas.

De este modo, por la mañana, en la calle Marco Antonio Ortí, se celebrará la cridà infantil, con parque acuático. También se inaugurará en la plaza Fray Asensi Nebot el mesón de la tapa, a cargo de la Reina de la Vila, Candela Lucas Peirats, las damas de la corte de honor y la corporación municipal, y que contará con la actuación de música en directo del grupo Rumba Sierra.

Al mediodía, en la zona del Convent, se celebrará la denominada prèvia de la cridà, con discomóvil a cargo de los DJs locales Kike GB y Vera, y el reparto del pañuelo de fiestas.

Por la tarde, actuará la charanga Alls Sex May Cowen, que amenizará el desfile de peñas hasta la Plaza Mayor, donde a las seis tendrá lugar la cridà de festes, con la tradicional fiesta de la espuma. Además, como novedad, actuará la Orquesta Invictus.

Asimismo, la música continuará en la calle Sant Francesc con el festival de música electrónica “El Mesh”, con las actuaciones de los DJs Jordi Esbrí, Javi Quirós B2B Geest y DJ Paula Fields. Al finalizar, habrá discomóvil con el DJ Kike GB.

Desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Nules, Blanca Silvestre ha señalado que “este año hemos preparado una cridà diferente, con una jornada festiva completa para que todos los nuleros y nuleras puedan participar y disfrutar del comienzo de nuestras fiestas patronales. Además, seguimos también promocionando nuestras fiestas con la campaña Nules batega, una marca que engloba las diferentes particularidades de Nules a la hora de vivir las fiestas”.