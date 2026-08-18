Onda logra 93.300 euros del Plan Corresponsables para invertir en conciliación familiar

El Ayuntamiento de Onda ha sido beneficiario de una subvención de 93.300 euros en el marco del Plan Corresponsables 2026, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Igualdad y cofinanciada por la Generalitat Valenciana para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y educativa. Estos recursos permitirán invertir en servicios y actividades de conciliación ya en marcha en el municipio, con especial atención a las familias usuarias de Servicios Sociales.

La subvención permitirá reforzar diferentes recursos municipales desarrollados desde las áreas de Educación, Servicios Sociales e Igualdad. Desde Educación se financiarán los servicios de la Escola d'Estiu, así como las actividades desarrolladas durante los periodos de Nadal y Pascua, junto con los servicios de matinera y vespertina en los centros escolares.

Por su parte, desde Servicios Sociales, la inversión permitirá financiar el servicio de escoleta para las familias usuarias del departamento que se encuentran en riesgo de exclusión social y son derivadas a estas actividades. Asimismo, desde Igualtat se financiarán talleres dirigidos a los grupos de itinerarios de inserción, cuyas personas participantes son, en su mayoría, también usuarias de Servicios Sociales.

Más servicios

Sobre esta línea de ayudas, el concejal de Servicios Sociales de Onda, Óscar Valero, ha señalado: “Estos recursos nos permiten seguir facilitando la conciliación a las familias que más lo necesitan y ayudarles a compatibilizar su vida laboral o formativa con el cuidado de los suyos”. En este sentido, ha añadido: “Detrás de cada uno de estos servicios hay una familia a la que acompañamos y ayudamos en su día a día”.

De este modo, los 93.300 euros se traducirán en una inversión directa en recursos de conciliación que ya funcionan en Onda, desde las actividades organizadas durante los periodos no lectivos y los servicios de matinera y vespertina hasta la atención de los menores de familias en situación de vulnerabilidad. La ayuda permitirá así dar continuidad y reforzar herramientas que facilitan a las familias la organización de su día a día y la compatibilización de sus responsabilidades familiares, laborales y formativas.

Inversión en las familias

La concesión de esta ayuda permite reforzar la coordinación entre distintas áreas municipales para ofrecer recursos adaptados a diferentes necesidades familiares. Así, las actuaciones vinculadas al Plan Corresponsables combinan servicios educativos y de atención a menores con iniciativas sociales y de igualdad, poniendo el foco especialmente en aquellos hogares que necesitan un mayor apoyo para poder conciliar.

Las actuaciones financiables con cargo a esta subvención son las realizadas entre julio de 2026 y diciembre de 2027. El Plan Corresponsables está regulado por la Resolución de 7 de mayo de 2026 de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (BOE núm. 122, de 20 de mayo de 2026), y se enmarca en la convocatoria de ayudas gestionada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana.