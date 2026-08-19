Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenciones chiringuito GrauGanadero incendio la VallRoban a Pepe ReinaGaiatas madrina infantilRestricciones por la ola de calor
instagramlinkedin

Cita musical en Benicàssim

Jóvenes guitarristas de 10 nacionalidades competirán en el LIX Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega”

España, México, Italia, Croacia y Japón encabezan la participación internacional de una de las citas guitarrísticas más prestigiosas del panorama internacional

Sorteo ante notario, orden de actuación de la preselección.

Sorteo ante notario, orden de actuación de la preselección. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Un total de 19 jóvenes guitarristas procedentes de 10 países competirán este año por alzarse con el máximo galardón del LIX Certamen Internacional de Guitarra "Francisco Tárrega", consolidando una edición más el carácter internacional de uno de los concursos de guitarra clásica más prestigiosos del mundo.

Talento internacional

Los aspirantes, todos ellos menores de 35 años, llegarán a Benicàssim desde España (5), México (3), Italia (2), Croacia (2), Japón (2), Francia (1), Grecia (1), Portugal (1), Bielorrusia (1) y Estados Unidos (1), reflejando el atractivo que sigue despertando el certamen entre los jóvenes intérpretes de mayor proyección internacional.

"El concurso reúne a algunos de los guitarristas más prometedores del panorama internacional"

Susana Marqués

— Alcaldesa de Benicàssim

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que "el Certamen Francisco Tárrega continúa siendo un referente internacional para la guitarra clásica y una magnífica carta de presentación de Benicàssim como ciudad comprometida con la cultura, el talento y la excelencia musical". Marqués ha añadido que "la diversidad de nacionalidades participantes demuestra el prestigio alcanzado por un concurso que, edición tras edición, reúne a algunos de los guitarristas más prometedores del panorama internacional".

Nueve días de música

Por su parte, la concejala de Cultura, Rosa Maria Gil, ha señalado que "durante nueve días, Benicàssim volverá a respirar guitarra en cada uno de los espacios que acogen el certamen, acercando la música clásica tanto a los aficionados como a quienes se aproximan por primera vez a este género".

El LIX Certamen Internacional de Guitarra «Francisco Tárrega» volverá a convertir Benicàssim en el epicentro de la guitarra clásica del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026. El certamen arrancará con la preselección, los días 28 y 29 de agosto, a las 10:00 horas en el Espai de la Música, con entrada libre.

Como actividad paralela, el domingo 30 de agosto, a las 20:00 horas, Villa Elisa acogerá el concierto del guitarrista Álvaro Toscano, Primer Premio y Premio del Público de la edición anterior 2025, también con entrada libre.

Noticias relacionadas

La gran final

Las semifinales se celebrarán los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, a las 22:00 horas, en el Teatro Municipal, con acceso gratuito. El Día Tárrega tendrá lugar el jueves 3 de septiembre, a las 20:00 horas, en Villa Elisa, mientras que la gran final se disputará el viernes 4 de septiembre, a las 22:00 horas, en el Teatro Municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil mueve ficha en Alcossebre: adjudica por 84.529 euros las obras de su cuartel-residencia
  2. Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo
  3. De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
  4. Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
  5. El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
  6. El municipio de Castellón donde llenar el depósito cuesta casi 14 euros menos que la media nacional
  7. Rototom arranca con 25.000 personas al día y público de 100 países
  8. Por qué en l’Alcora preocupa tanto el voraz incendio que amenaza a un Monasterio en Huesca

Jóvenes guitarristas de 10 nacionalidades competirán en el LIX Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega”

La Generalitat destina más de 4,1 millones de euros a la recuperación del patrimonio de 36 municipios

La Generalitat destina más de 4,1 millones de euros a la recuperación del patrimonio de 36 municipios

Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida

Seis horas en el infierno: El ganadero de la Vall d'Uixó que no huyó del incendio para «salvar a los animales» y casi pierde la vida

Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

Onda logra 93.300 euros del Plan Corresponsables para invertir en conciliación familiar

Onda logra 93.300 euros del Plan Corresponsables para invertir en conciliación familiar

Nules repartirá cientos de pañuelos para promocionar sus fiestas patronales

El gran musical que recupera la figura del Papa Luna y su legado en Peñíscola ya tiene patrocinador

El gran musical que recupera la figura del Papa Luna y su legado en Peñíscola ya tiene patrocinador

Benicarló aprova el projecte de la nova estació d’autobusos per centralitzar el transport interurbà i millorar la mobilitat

Tracking Pixel Contents