Jóvenes guitarristas de 10 nacionalidades competirán en el LIX Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega”

Un total de 19 jóvenes guitarristas procedentes de 10 países competirán este año por alzarse con el máximo galardón del LIX Certamen Internacional de Guitarra "Francisco Tárrega", consolidando una edición más el carácter internacional de uno de los concursos de guitarra clásica más prestigiosos del mundo.

Talento internacional

Los aspirantes, todos ellos menores de 35 años, llegarán a Benicàssim desde España (5), México (3), Italia (2), Croacia (2), Japón (2), Francia (1), Grecia (1), Portugal (1), Bielorrusia (1) y Estados Unidos (1), reflejando el atractivo que sigue despertando el certamen entre los jóvenes intérpretes de mayor proyección internacional.

"El concurso reúne a algunos de los guitarristas más prometedores del panorama internacional" Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que "el Certamen Francisco Tárrega continúa siendo un referente internacional para la guitarra clásica y una magnífica carta de presentación de Benicàssim como ciudad comprometida con la cultura, el talento y la excelencia musical". Marqués ha añadido que "la diversidad de nacionalidades participantes demuestra el prestigio alcanzado por un concurso que, edición tras edición, reúne a algunos de los guitarristas más prometedores del panorama internacional".

Nueve días de música

Por su parte, la concejala de Cultura, Rosa Maria Gil, ha señalado que "durante nueve días, Benicàssim volverá a respirar guitarra en cada uno de los espacios que acogen el certamen, acercando la música clásica tanto a los aficionados como a quienes se aproximan por primera vez a este género".

El LIX Certamen Internacional de Guitarra «Francisco Tárrega» volverá a convertir Benicàssim en el epicentro de la guitarra clásica del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2026. El certamen arrancará con la preselección, los días 28 y 29 de agosto, a las 10:00 horas en el Espai de la Música, con entrada libre.

Como actividad paralela, el domingo 30 de agosto, a las 20:00 horas, Villa Elisa acogerá el concierto del guitarrista Álvaro Toscano, Primer Premio y Premio del Público de la edición anterior 2025, también con entrada libre.

Noticias relacionadas

La gran final

Las semifinales se celebrarán los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, a las 22:00 horas, en el Teatro Municipal, con acceso gratuito. El Día Tárrega tendrá lugar el jueves 3 de septiembre, a las 20:00 horas, en Villa Elisa, mientras que la gran final se disputará el viernes 4 de septiembre, a las 22:00 horas, en el Teatro Municipal.