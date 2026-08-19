Alcalà de Xivert oferta otros 108.000 metros cuadrados de suelo industrial en El Campaner

La Generalitat mantiene disponibles 108.000 metros cuadrados de suelo industrial en el parque empresarial El Campaner, en Alcalà de Xivert, con el objetivo de facilitar la implantación y consolidación de nuevos proyectos empresariales, atraer inversiones y favorecer la generación de empleo en el municipio.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha recordado que Ivace+i mantiene abierto el proceso de comercialización para que empresas, pymes y autónomos puedan instalarse en este parque empresarial. El suelo se oferta mediante las modalidades de compraventa y derecho de superficie, dos fórmulas que permiten adaptar la inversión a las necesidades de cada iniciativa.

Cano ha destacado que la Comunitat Valenciana cuenta con suelo industrial preparado para recibir nuevas inversiones y ha señalado que Alcalà de Xivert representa una oportunidad para aquellas empresas que buscan crecer en un enclave tradicionalmente agrícola, pero con capacidad para generar nueva actividad económica en un entorno sostenible.

En este sentido, la consellera ha puesto en valor El Campaner como un emplazamiento estratégico para la actividad industrial en la provincia de Castellón y ha animado a las empresas a aprovechar los 108.000 metros cuadrados actualmente disponibles, tanto para poner en marcha nuevos proyectos como para ampliar iniciativas empresariales ya existentes.

Diversificar la actividad económica

La disponibilidad de esta superficie industrial busca así potenciar la llegada de nuevas empresas a Alcalà de Xivert y contribuir a diversificar la actividad económica del municipio, al tiempo que se favorece la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo.

El proceso de comercialización permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2027. Las solicitudes para acceder al suelo industrial se valorarán en régimen de concurrencia competitiva y tendrán en cuenta criterios como la creación y mantenimiento de empleo, la inversión prevista o la aportación de servicios complementarios que puedan beneficiar al conjunto del parque empresarial, entre otros aspectos.

La información sobre la comercialización de las parcelas se encuentra disponible en la web de Ivace+i. Los interesados también pueden realizar consultas a través del teléfono 96 120 96 26 y del correo electrónico promocion.ivace@ivace.gva.es.