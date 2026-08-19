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Actividad estival

Almassora bajará el telón de una nueva edición de Circ a la Mar con gran éxito de participación

La última función tendrá lugar este domingo, a las 20.00 horas, en el Espai Cultural Benafelí, con el espectáculo ‘K-YRES’, de la compañía Carlos Tortu

Imagen de una de las sesiones de Circ a la Mar que se llevan a cabo este verano en el litoral de Almassora y que concluyen este domingo.

Imagen de una de las sesiones de Circ a la Mar que se llevan a cabo este verano en el litoral de Almassora y que concluyen este domingo. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora pone el broche final a una nueva edición de Circ a la Mar, un ciclo cultural que, un verano más, ha contado con una gran acogida por parte del público y ha acercado el circo contemporáneo a los espacios de Pla de la Torre y Benafelí.

La última función tendrá lugar el próximo domingo, 23 de agosto, a las 20.00 horas, en el Espai Cultural Benafelí, con el espectáculo K-YRES, de la compañía Carlos Tortu. La propuesta pondrá el punto final a una programación que durante los meses de julio y agosto ha combinado malabares, equilibrio, acrobacias, humor y artes escénicas.

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, ha destacado el éxito de esta nueva edición y la consolidación de Circ a la Mar como una de las propuestas culturales del verano en Almassora. “Un año más, el público ha respondido y ha demostrado que existe un gran interés por disfrutar de propuestas culturales de calidad también durante el verano y, especialmente, en nuestros espacios de la playa”, ha señalado el edil.

Cuatro espectáculos

Con la función de K-YRES, Circ a la Mar completa cuatro espectáculos dirigidos a todos los públicos y consolida una iniciativa que permite disfrutar de las artes escénicas al aire libre y en un entorno privilegiado.

Noticias relacionadas y más

La programación veraniega de Almassora continúa esta próxima semana con cuentacuentos, cine y música. La agenda puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/ca/articulos/programacio-estiu

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