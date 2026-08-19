El Pacte Ceràmic gestiona 32 ofertas de empleo y 59 atenciones en Burriana

El Consorcio Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència continúa acercando sus servicios de orientación e intermediación laboral a la ciudadanía de Burriana. Desde el inicio del actual proyecto, un total de 59 demandantes de empleo residentes en Burriana han sido atendidas de forma individualizada en el servicio de Orientación Laboral del Pacte, ubicado en la Cámara Agraria, donde han recibido un itinerario personalizado de inserción adaptado a sus necesidades y objetivos profesionales. La concejala de Políticas Activas de Empleo del Ayuntamiento de Burriana, Suni Fandos, ha destacado que “contar con un servicio de orientación laboral cercano permite que las personas que buscan empleo puedan recibir un acompañamiento adaptado a su situación y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades que se generan en nuestro propio municipio”.

El servicio de orientación laboral permite ofrecer una atención individualizada a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, acompañándolas en el proceso de incorporación al mercado laboral y trabajando aspectos relacionados con sus competencias, perfil profesional y posibilidades de inserción. A esta atención presencial se suma el trabajo desarrollado a través del portal de empleo del Pacte Ceràmic, que cuenta actualmente con 283 demandantes de empleo residentes en Burriana inscritos. Esta herramienta facilita la conexión entre las personas que buscan una oportunidad laboral y las empresas que necesitan incorporar nuevos perfiles profesionales.

"Estos datos reflejan precisamente ese doble trabajo: acompañar a las personas en su búsqueda de empleo y facilitar la conexión con las empresas" Suni Fandos — Concejala de Políticas Activas de Empleo

Precisamente, desde el inicio del proyecto se han gestionado 32 ofertas de empleo en Burriana, de las cuales 5 continúan abiertas actualmente. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la intermediación laboral como vía para conectar las necesidades de contratación de las empresas con las personas que se encuentran en búsqueda de empleo.

Fandos ha señalado que “la colaboración con el Pacte Ceràmic nos permite ofrecer recursos concretos a las personas desempleadas y facilitar que la información sobre las ofertas de empleo llegue a quienes pueden estar interesados en ellas” y ha añadido que “estos datos reflejan precisamente ese doble trabajo: acompañar a las personas en su búsqueda de empleo y facilitar la conexión con las empresas. Es una forma de hacer políticas de empleo desde el territorio, con una atención próxima y adaptada a las necesidades de nuestros vecinos”.

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El trabajo desarrollado en Burriana se enmarca en el proyecto Creando Oportunidades: Emprendimiento, Empleo y Formación, que articula la actividad del Consorcio en torno al apoyo al emprendimiento, la orientación e intermediación laboral y una formación adaptada a las necesidades del territorio y de su tejido productivo. El Pacte Territorial mantiene así su apuesta por una atención cercana a la ciudadanía y por reforzar la conexión entre las personas demandantes de empleo y el tejido empresarial de los municipios que forman parte del Consorcio.