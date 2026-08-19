Una espectacular concentración de cigüeñas sobrevuela Onda y sorprende a sus vecinos
Las aves se han concentrado en la entrada a la localidad por la carretera de Vila-real y han llenado el cielo y las farolas de la avenida del Mediterráneo
Una imagen poco habitual ha sorprendido este miércoles por la tarde los vecinos de Onda. Cientos de cigüeñas se han concentrado en una de las principales entradas a la localidad, concretamente en la avenida del Mediterráneo, en la zona comercial donde se encuentran, entre otros, los establecimientos Supeco y Aldi.
El vídeo muestra una llamativa concentración de estas aves sobrevolando la zona. Decenas y decenas de cigüeñas vuelan en círculos sobre la entrada a Onda, formando grandes grupos perfectamente visibles desde la carretera y despertando la curiosidad de conductores y vecinos.
La presencia de las aves no se ha limitado al cielo. Numerosos ejemplares también han aprovechado farolas y otros elementos elevados de la zona para posarse y descansar, dejando una estampa especialmente singular en este punto de acceso al municipio.
La mayor concentración se ha producido junto a la carretera que conecta Onda con Vila-real, a la altura de la zona de Supeco y Aldi, donde durante unos minutos el cielo se ha llenado prácticamente por completo de estas aves.
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