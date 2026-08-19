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Una espectacular concentración de cigüeñas sobrevuela Onda y sorprende a sus vecinos

Las aves se han concentrado en la entrada a la localidad por la carretera de Vila-real y han llenado el cielo y las farolas de la avenida del Mediterráneo

Vídeo: Cientos de cigüeñas en Onda

Vídeo: Cientos de cigüeñas en Onda

Ignasi Centelles

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Diego Sánchez

Una imagen poco habitual ha sorprendido este miércoles por la tarde los vecinos de Onda. Cientos de cigüeñas se han concentrado en una de las principales entradas a la localidad, concretamente en la avenida del Mediterráneo, en la zona comercial donde se encuentran, entre otros, los establecimientos Supeco y Aldi.

El vídeo muestra una llamativa concentración de estas aves sobrevolando la zona. Decenas y decenas de cigüeñas vuelan en círculos sobre la entrada a Onda, formando grandes grupos perfectamente visibles desde la carretera y despertando la curiosidad de conductores y vecinos.

La presencia de las aves no se ha limitado al cielo. Numerosos ejemplares también han aprovechado farolas y otros elementos elevados de la zona para posarse y descansar, dejando una estampa especialmente singular en este punto de acceso al municipio.

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La mayor concentración se ha producido junto a la carretera que conecta Onda con Vila-real, a la altura de la zona de Supeco y Aldi, donde durante unos minutos el cielo se ha llenado prácticamente por completo de estas aves.

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