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La Generalitat destina más de 4,1 millones de euros a la recuperación del patrimonio de 36 municipios

Esta línea de ayudas forma parte de la estrategia del gobierno autonómico para combatir la despoblación

Castell de Baró de Herbers.

Castell de Baró de Herbers. / Europa Press

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Europa Press

La Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia ha concedido 4.134.298 euros para financiar 36 proyectos de recuperación del patrimonio histórico y de mejora de bienes y espacios municipales en municipios de la provincia de Castellón.

Esta línea de ayudas forma parte de la estrategia de la Generalitat para combatir la despoblación mediante la conservación del patrimonio cultural y la mejora de los recursos de los municipios del interior, "favoreciendo su atractivo turístico y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico y social", según ha resaltado la Generalitat en un comunicado.

Las actuaciones subvencionadas abarcan intervenciones sobre algunos de los elementos patrimoniales más representativos de la provincia. Entre ellas destacan la restauración y consolidación de castillos como los de Argelita, Culla, Eslida, Espadilla, Olocau del Rey, Pina de Montalgrao y El Toro; la recuperación de murallas y conjuntos históricos en Portell de Morella, Les Coves de Vinromà, Traiguera y Xodos; así como actuaciones en edificios históricos de especial valor, como el Molí Vell de Figueroles o el Castell del Baró d'Herbers.

Asimismo, las ayudas permitirán conservar importantes elementos del patrimonio religioso y arquitectónico, como la ermita del Calvario de Canet lo Roig, la ermita de Sant Josep de la Salzadella, la iglesia Vieja de Ludiente, el Convent de Dominicos de Forcall, el Ermitori de la Mare de Déu de la Font de Castellfort o la iglesia parroquial de Teresa, además de mejorar espacios urbanos y bienes municipales vinculados al patrimonio histórico.

El Alto Palancia, el más beneficiado

Por comarcas, El Alto Palancia concentra el mayor número de actuaciones, con nueve proyectos; seguida de Els Ports, con seis; El Baix Maestrat, con cinco; La Plana Alta, La Plana Baixa y El Alto Mijares, con cuatro actuaciones cada una; y L'Alcalatén y L'Alt Maestrat, con dos proyectos en cada comarca.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha destacado que estas ayudas reflejan "el compromiso de la Generalitat con los municipios con menos habitantes y, por tanto, con menor capacidad presupuestaria", al tiempo que contribuyen a "preservar un patrimonio histórico que constituye una parte esencial de la identidad de nuestros pueblos".

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Redorat ha subrayado que la recuperación del patrimonio "no solo garantiza la conservación de edificios y espacios de gran valor histórico y cultural, sino que también fortalece el atractivo turístico del interior, impulsa la actividad económica local y contribuye a fijar población en el territorio".

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