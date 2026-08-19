La Generalitat intensifica la vigilancia sobre la posidonia y reduce el impacto de las embarcaciones

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado el balance de la actividad desarrollada por los equipos de vigilancia y protección del medio marino de la Generalitat y ha destacado el papel que desempeñan tanto el Servicio de Vigilancia Marina como el equipo de Guardacostas de Espacios Naturales Protegidos en la conservación de los ecosistemas marinos de la Comunitat Valenciana que ha permitido reducir el impacto de las embarcaciones en las praderas de posidonia.

Durante una visita que han efectuado entre la costa de Dénia y Xàbia, en el entorno de la Reserva Natural de Fondo Marino del Cabo de San Antonio, y la posterior presentación en la que han participado dirigentes autonómicos y locales, el conseller ha puesto en valor el trabajo que realizan estos equipos especializados para proteger espacios marinos de gran valor ecológico y promover un uso responsable del litoral.

Martínez Mus ha destacado que el Servicio de Vigilancia Marina de la Generalitat “se ha consolidado como una herramienta fundamental para la protección y conservación de hábitats especialmente sensibles del litoral valenciano, como esta reserva de posidonia”. En este sentido, ha destacado que el refuerzo llevado a cabo ya se traduce en un menor impacto de las embarcaciones.

"El Servicio de Vigilancia Marina de la Generalitat “se ha consolidado como una herramienta fundamental para la protección y conservación de hábitats especialmente sensibles del litoral valenciano, como esta reserva de posidonia” Vicente Martínez Mus — Conseller de Medio Ambiente

Este servicio de vigilancia desarrolla labores de vigilancia, divulgación ambiental, generación de información técnica y apoyo a la protección del medio marino desde seis bases operativas distribuidas por toda la Comunitat Valenciana: Orpesa, El Perelló, Dénia, Moraira, El Campello y Torrevieja. En este sentido, el conseller ha puesto en valor la reciente renovación del convenio con Dénia.

El conseller ha señalado que las cifras del trabajo realizado por estas embarcaciones avalan el impulso dado por la Generalitat a este servicio. Mus ha detallado que, durante 2025, “los equipos de vigilancia informaron a los patrones de 1.184 embarcaciones que se encontraban fondeadas sobre praderas de posidonia oceanica, instándoles a abandonar dichas zonas protegidas”.

500 avisos en lo que va de año

En lo que llevamos de 2026, ya se han superado los 500 avisos, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener e intensificar las labores de vigilancia y sensibilización en el litoral valenciano, pero también una disminución de los registros considerada positiva.

Según los datos recogidos por las embarcaciones, una de las principales presiones sobre el medio marino procede de la náutica recreativa, que representa el 83 % de las embarcaciones observadas, con especial incidencia en la Marina Alta y otros puntos del litoral alicantino.

Según ha trasladado el vicepresidente tercero, “la protección del medio marino exige combinar vigilancia, divulgación y colaboración con los usuarios del litoral para garantizar la conservación de ecosistemas especialmente frágiles y de gran valor ecológico”.

Veinte años del servicio de Guardacostas

Durante el acto también se ha conmemorado el vigésimo aniversario del servicio de Guardacostas de Espacios Naturales Protegidos con base en Dénia, un dispositivo que inició su actividad en 2006 para reforzar la vigilancia y conservación de la Reserva Natural dels Fons Marins del Cap de Sant Antoni y que posteriormente amplió su ámbito de actuación a otros espacios protegidos del litoral valenciano. Su trabajo complementa la labor del servicio de vigilancia centrado en la posidonia y lleva a cabo otras acciones como pueden ser labores de fauna, el control de la velocidad o verificar que no hay motos en zonas prohibidas.

Actualmente, el servicio presta apoyo a la gestión y conservación de la Reserva Natural Marina del Cap de Sant Antoni, el Parque Natural de la Serra Gelada y la Reserva Natural Marina de Irta. El vicepresidente tercero ha puesto en valor “el trabajo de los profesionales que integran el servicio” y ha destacado que “se trata de un ejemplo de cooperación entre administraciones, entidades científicas, cuerpos de seguridad y profesionales del mar comprometidos con la conservación del patrimonio natural”. En estas dos décadas, sus profesionales han realizado más de 300 intervenciones relacionadas con emergencias marítimas, rescates e incidentes en el litoral valenciano.