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Homenaje a los 90 y 2000

Nostalgia electrónica en Burriana: el Remember Fest inaugurará las Fiestas de la Misericordia 2026

La cita reunirá a Javi Boss, Espíritu Gamberro (Abel K’Kaña y DJ Josvi) y Raquel Cardona el viernes 4 de septiembre a las 23:30h en la plaza José Iturbi

Burriana Remember Fest 2025.

Burriana Remember Fest 2025. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas, abrirá las Fiestas de la Misericordia 2026 con una nueva edición del Burriana Remember Fest – Misericordia Edition. Este esperado festival traerá a la ciudad a reconocidos referentes de la escena nacional para rendir homenaje a los grandes éxitos de la música electrónica de los 90 y 2000.

Cartel oficial del Misericordia Edition - Burriana Remember Fest 2026

Cartel oficial del Misericordia Edition - Burriana Remember Fest 2026. / Mediterráneo

Entradas, lugar y hora

La cita tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 23:30h en la plaza José Iturbi y contará con un cartel encabezado por el mítico DJ Javi Boss, el espectáculo de Espíritu Gamberro (la sesión mano a mano de Abel K’Kaña y DJ Josvi) y la actuación de Raquel Cardona.

Con entrada totalmente gratuita, este evento promete hacer vibrar a vecinos y visitantes con los sonidos más nostálgicos, dando inicio a las fiestas patronales con una noche cargada de ritmo y recuerdos de los mejores años de la música electrónica.

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