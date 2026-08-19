Nostalgia electrónica en Burriana: el Remember Fest inaugurará las Fiestas de la Misericordia 2026

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Fiestas, abrirá las Fiestas de la Misericordia 2026 con una nueva edición del Burriana Remember Fest – Misericordia Edition. Este esperado festival traerá a la ciudad a reconocidos referentes de la escena nacional para rendir homenaje a los grandes éxitos de la música electrónica de los 90 y 2000.

Cartel oficial del Misericordia Edition - Burriana Remember Fest 2026. / Mediterráneo

Entradas, lugar y hora

La cita tendrá lugar el viernes 4 de septiembre a las 23:30h en la plaza José Iturbi y contará con un cartel encabezado por el mítico DJ Javi Boss, el espectáculo de Espíritu Gamberro (la sesión mano a mano de Abel K’Kaña y DJ Josvi) y la actuación de Raquel Cardona.

Con entrada totalmente gratuita, este evento promete hacer vibrar a vecinos y visitantes con los sonidos más nostálgicos, dando inicio a las fiestas patronales con una noche cargada de ritmo y recuerdos de los mejores años de la música electrónica.

"El Remember Fest es capaz de reunir a varias generaciones en un mismo espacio para disfrutar de la música que ha marcado a toda una época" Paloma Boix — Concejala de Fiestas

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que "el Remember Fest se ha convertido en una cita imprescindible de la Misericordia, capaz de reunir a varias generaciones en un mismo espacio para disfrutar de la música que ha marcado a toda una época".