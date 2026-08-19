Obituario
Luto en l'Alcora: Fallece Juan Vicent Martínez, una de las voces más recordadas de los inicios de Radio Alcora
El alcorino, que ha muerto a los 83 años, fue un gran apasionado de la música y una persona muy conocida por su intensa vida social en l'Alcalatén
L'Alcora despide a Juan Vicent Martínez, fallecido este martes 18 de agosto a los 83 años de edad. Muy conocido y apreciado en la localidad, muchos vecinos le recordarán especialmente por su etapa como locutor de Radio Alcora durante los primeros años de la emisora.
Tras la época de Domingo Vélez y Encarnita Mezquita, Juan Vicent tomó el relevo ante los micrófonos, desde los que dedicaba las canciones solicitadas por los oyentes. Su etapa serviría de puente hasta la llegada de José Carnicer, Arqueta, otra de las voces populares de la radio local.
La música fue, precisamente, una de las grandes pasiones de su vida. Sentía especial predilección por los boleros, con Antonio Machín entre sus referentes, así como por las rancheras, la música popular y tradicional de la época y los ritmos latinos. Fruto de esta afición llegó a reunir una de las colecciones de música de estas características más destacadas de la provincia de Castellón.
Una persona muy vinculada a la comarca
Más allá de su afición radiofónica, Juan Vicent era también conocido por su carácter sociable y por su presencia habitual en las fiestas de los municipios de l'Alcalatén. Mantenía un vínculo especial con Atzeneta, localidad a la que acudía con frecuencia y donde contaba con numerosos amigos, entre ellos el actual alcalde, Santiago Agustina.
También tenía vínculos familiares con Vilafamés, donde un familiar suyo, de apellido Benet Pallarés, llegó a ejercer como alcalde. Profesionalmente, desarrolló buena parte de su trayectoria laboral en Azulejos Halcón, empresa cuyos propietarios eran familiares suyos.
De carácter campechano y muy amigo de sus amigos, disfrutaba de los almuerzos y de las reuniones sociales. También acudía con frecuencia a Castelló, donde mantenía un amplio círculo de amistades.
Intensa vida social
Juan Vicent tampoco faltaba a la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, cuerpo con el que mantenía una estrecha relación de amistad. Cada año acostumbraba a tener algún detalle con los agentes con motivo de su festividad.
Asimismo, participó en distintas asociaciones y peñas de l'Alcora, entre ellas la Peña Rincón Taurino, conocida por su participación en las Fiestas del Cristo del Calvario y por los toros cerriles que aporta a la programación. Formó parte de la entidad hasta el 2024, cuando el empeoramiento de su salud le obligó a reducir progresivamente su actividad social.
Su fallecimiento deja un profundo pesar entre familiares, amigos y quienes compartieron con él tantos años de música, fiestas y vida social. Especialmente sentida es la pérdida para su hermana Rosarito y su círculo más cercano, que despiden a una de esas figuras populares estrechamente ligadas a la memoria reciente de l'Alcora.
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