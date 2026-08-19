Nules presenta los nueve cerriles para el cartel taurino de sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

Una vez finalizadas las fiestas de Sant Roc en la playa, Nules se prepara para encarar el final del mes agosto con la celebración de las patronales de Sant Bartomeu, que entre sus platos fuertes incluye la exhibición de nueve cerriles.

El cartel taurino es una de las apuestas importantes del Ayuntamiento en un programa que se desarrollará entre los días 21 y 30. De los nueve toros, la Concejalía de Fiestas ha adquirido cinco. El resto corren a cargo de cuatro peñas.

Si lo habitual es que el primer día de bous al carrer se lo reserve el consistorio, este año habrá una excepción y el primer bou per la Vila en pisar la arena de la plaza Mayor será el que patrocina la Peña Cultural Taurina, un ejemplar del hierro salmantino de La Campana, que se exhibirá a las 19.00 horas del próximo sábado.

Por la noche, a las 23.30 horas, está previsto embolar un toro de Fuente Ymbro.

Exhibiciones oficiales

La tradición establece que en la víspera de la fiesta mayor es el Ayuntamiento el que se hace cargo de las exhibiciones y así será el domingo, dado que el día de Sant Bartomeu cae en lunes.

Para la ocasión, la Comissió del Bou, en la que la Concejalía de Fiestas confía la elección de los astados, ha apostado por un Peñajara, que, como la totalidad de las exhibiciones vespertinas, saldrá a las 19.00 horas. Por la noche embolarán un Araúz de Robles.

Las peñas se harán cargo de las dos siguientes jornadas taurinas. El martes, El Bou ofrecerá a la afición un astado de Margalhos, mientras que el miércoles Afició i Trunkà soltarán un Paulino da Cunha, ambas ganaderías de la vecina Portugal, los dos por la tarde.

El viernes 28 de agosto volverá a ser el turno del Ayuntamiento, con otro morlaco de Loreto Charro, y cerrarán la programación el día 29 los dos últimos cerriles, a cargo de Pernia y Compañía y el consistorio, con dos animales de Domínguez Camacho y Peñajara, respectivamente.

De las nueve exhibiciones, tres serán embolados, todos patrocinados por el Ayuntamiento.

Otros festejos taurinos

No serán los únicos actos taurinos de la semana. El martes 25, la peña El Bou repetirá con una cita que se ha convertido en una costumbre en el municipio, el encierro infantil que vienen organizando desde hace años bajo el nombre de trashumancia. Nules fue una de las localidades que primero apostó por este evento, que ya se ha generalizado por la comarca.

Un agosto más, la Concejalía de Fiestas apuesta por el ganado de corro al programar para el viernes 28 otra edición de la Nit Taurina, con reses de La Morada.

Con la plantà de cadafals de este miércoles, Nules pondrá en marcha la maquinaria festiva para vivir con intensidad sus patronales, que se inaugurarán el viernes con la popular Cridà. Para la ocasión, el Ayuntamiento repartirá 1.000 pañuelos conmemorativos, una novedad de este año.