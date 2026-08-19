Nules retoma su escuela para dejar de fumar tras el éxito de la primera edición

Nules será de nuevo sede de un taller pionero dirigido a personas que quieren dejar de fumar. Esta escuela-taller, denominada «Aprender a dejar de fumar», cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Nules, la Dirección Territorial de Sanidad y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón.

Así, desde la organización de esta escuela-taller, Francisco Ballester, promotor de la iniciativa, licenciado en Farmacia y miembro del Grupo Respiratorio y Tabaquismo de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Comunitaria y del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha señalado que el objetivo principal es «ayudar a las personas que quieren dejar de fumar». Para ello, se combinarán formación y técnicas de motivación personal.

En su primera edición, el taller para aprender a dejar de fumar obtuvo un notable éxito. / Mediterráneo

En concreto, entre los principales asuntos que se tratarán destacan el síndrome de abstinencia, los riesgos del tabaquismo, la prevención de recaídas y la dependencia física y psicológica, entre otros.

Cuatro sesiones

El taller contará con cuatro sesiones de aproximadamente una hora, que se desarrollarán los días 10, 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre en el Casal Jove de Nules, en horario de 19.30 a 20.30 horas. Las plazas son limitadas y las preinscripciones se pueden realizar mediante el código QR incluido en la cartelería promocional.

Con todo, la iniciativa pretende también concienciar de que el tabaco es la primera causa de muerte evitable y prematura, además de una de las principales causas de cáncer.

Ante ello, el concejal de Medio Ambiente, César Estañol, ha comentado que «ante el éxito de la primera edición y el interés que genera este asunto hemos decidido seguir apoyando esta iniciativa», ya que, según ha explicado, desde las instituciones públicas se debe dar visibilidad a estos temas y promover actividades que ayuden a las personas fumadoras interesadas en abandonar el tabaco.

«En este taller habrá profesionales expertos en esta temática que les acompañarán en todo el proceso», ha concluido Estañol.