Onda pone a punto los centros escolares durante el verano para preparar el nuevo curso

El Ayuntamiento de Onda está aprovechando las vacaciones escolares para llevar a cabo diferentes trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y mejora en los centros educativos del municipio, con el objetivo de poner a punto sus instalaciones de cara al inicio del nuevo curso escolar.

Las actuaciones se planifican atendiendo a las necesidades trasladadas por las direcciones de los propios centros y se concentran especialmente durante el periodo estival para aprovechar la ausencia de actividad lectiva y minimizar las molestias a alumnado y profesorado. Así, durante estas semanas se están realizando labores de pintura, mantenimiento y mejora de vallados, patios y otros espacios e instalaciones de los colegios.

“Trabajamos de la mano de los centros, escuchando las necesidades que nos trasladan sus equipos directivos" María Ojeda — Concejala de Educación

De este modo, el Consistorio mantiene una coordinación directa con los equipos directivos para conocer las necesidades que presentan las instalaciones y actuar, dentro de las competencias municipales, en aquellos trabajos necesarios para su conservación y puesta a punto.

Al respecto, la concejala de Educación de Onda, María Ojeda, ha señalado: “El verano nos permite intensificar muchos de los trabajos de mantenimiento y mejora que durante el curso son más difíciles de ejecutar”. Asimismo, ha añadido: “Trabajamos de la mano de los centros, escuchando las necesidades que nos trasladan sus equipos directivos, para que alumnado y docentes encuentren en septiembre unos espacios cuidados y preparados para empezar el curso”.

Mantenimiento durante todo el año

Estas actuaciones forman parte del trabajo de conservación que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año en los centros educativos y que se refuerza durante los meses de verano, cuando resulta posible acometer determinadas intervenciones con mayor facilidad.

En este sentido, la planificación parte de las peticiones y prioridades comunicadas por cada centro, lo que permite orientar los recursos municipales hacia aquellas actuaciones que resultan necesarias en cada momento y adaptar los trabajos a la realidad de cada colegio.

Conciliación familiar

La puesta a punto de los centros se suma a la preparación de los servicios municipales vinculados al comienzo del curso 2026/27. Entre ellos se encuentra Escola Oberta, cuyo periodo de inscripción ya está abierto y que volverá a ofrecer a las familias ondenses una herramienta para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar más allá del horario lectivo.

El programa está dirigido a escolares desde P3 hasta 6º de Primaria y ofrece atención antes y después de las clases, combinando el cuidado de los menores con actividades lúdicas y educativas y desayuno o merienda saludable. Las familias pueden formalizar la matrícula durante todo el curso, tanto de forma telemática a través de la sede electrónica municipal como presencialmente en el Servicio de Atención y Tramitación (SAT).