Trabajos de mantenimiento
Onda pone a punto los centros escolares durante el verano para preparar el nuevo curso
El Ayuntamiento aprovecha el periodo no lectivo para ejecutar labores de mejora atendiendo las necesidades de los colegios
El Ayuntamiento de Onda está aprovechando las vacaciones escolares para llevar a cabo diferentes trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y mejora en los centros educativos del municipio, con el objetivo de poner a punto sus instalaciones de cara al inicio del nuevo curso escolar.
Las actuaciones se planifican atendiendo a las necesidades trasladadas por las direcciones de los propios centros y se concentran especialmente durante el periodo estival para aprovechar la ausencia de actividad lectiva y minimizar las molestias a alumnado y profesorado. Así, durante estas semanas se están realizando labores de pintura, mantenimiento y mejora de vallados, patios y otros espacios e instalaciones de los colegios.
“Trabajamos de la mano de los centros, escuchando las necesidades que nos trasladan sus equipos directivos"
De este modo, el Consistorio mantiene una coordinación directa con los equipos directivos para conocer las necesidades que presentan las instalaciones y actuar, dentro de las competencias municipales, en aquellos trabajos necesarios para su conservación y puesta a punto.
Al respecto, la concejala de Educación de Onda, María Ojeda, ha señalado: “El verano nos permite intensificar muchos de los trabajos de mantenimiento y mejora que durante el curso son más difíciles de ejecutar”. Asimismo, ha añadido: “Trabajamos de la mano de los centros, escuchando las necesidades que nos trasladan sus equipos directivos, para que alumnado y docentes encuentren en septiembre unos espacios cuidados y preparados para empezar el curso”.
Mantenimiento durante todo el año
Estas actuaciones forman parte del trabajo de conservación que el Ayuntamiento desarrolla a lo largo del año en los centros educativos y que se refuerza durante los meses de verano, cuando resulta posible acometer determinadas intervenciones con mayor facilidad.
En este sentido, la planificación parte de las peticiones y prioridades comunicadas por cada centro, lo que permite orientar los recursos municipales hacia aquellas actuaciones que resultan necesarias en cada momento y adaptar los trabajos a la realidad de cada colegio.
Conciliación familiar
La puesta a punto de los centros se suma a la preparación de los servicios municipales vinculados al comienzo del curso 2026/27. Entre ellos se encuentra Escola Oberta, cuyo periodo de inscripción ya está abierto y que volverá a ofrecer a las familias ondenses una herramienta para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar más allá del horario lectivo.
El programa está dirigido a escolares desde P3 hasta 6º de Primaria y ofrece atención antes y después de las clases, combinando el cuidado de los menores con actividades lúdicas y educativas y desayuno o merienda saludable. Las familias pueden formalizar la matrícula durante todo el curso, tanto de forma telemática a través de la sede electrónica municipal como presencialmente en el Servicio de Atención y Tramitación (SAT).
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