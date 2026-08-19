La Vall d’Uixó se prepara para acoger la VII edición de su Festival Internacional de Folclore

El Grupo de Danzas Arte Cultura y Deporte (ARCUDE) ultima la celebración de la VII edición del Festival Internacional «Ciudad de La Vall d’Uixó», que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en La Vall d’Uixó donde se volverá a reunir a agrupaciones folclóricas de distintos puntos de España y Europa. Bajo el lema «Más que un festival, un festival participativo y de promoción», la iniciativa pretende convertirse nuevamente en un punto de encuentro entre culturas y tradiciones, al tiempo que contribuye a la promoción turística de La Vall d’Uixó y de la Comunitat Valenciana, según ha afirmado el delegado en la Comunidad Valenciana de la Federación Española de Asociaciones de Folclore, Luis Ambou.

ARCUDE ejercerá como grupo anfitrión de una edición que contará con la participación de agrupaciones procedentes de diferentes territorios como el Grupo de Danzas de Santa Bárbara de Valencia, la Asociación Cultural Grupo «Amanecer» de Coros y Danzas de Villaluenga de la Sagra de Toledo, Castilla-La Mancha y el Gruppo Folk InternazionaleGli'OVentrisco, de Castelfortede Lacio de Italia

La presentación del festival correrá a cargo de alumnos del IES Benigasló, con la participación de estudiantes de Bachillerato de Artes Plásticas, reforzando así la implicación de los jóvenes y de la comunidad educativa en esta iniciativa cultural.

Conferencia sobre indumentaria el 19 de septiembre

El festival mantendrá también las actividades complementarias que han caracterizado sus anteriores ediciones.Durante la segunda semana de septiembre está prevista la presentación del cartel oficial del festival, elaborado en colaboración con alumnos del IES Honori García, concretamente estudiantes de Bachillerato Artístico.Además, el 19 de septiembre tendrá lugar una conferencia dedicada a la indumentaria tradicional castellonense y valenciana, que será impartida por técnicos y especialistas en esta materia.

Folclore, convivencia y turismo

Uno de los elementos diferenciadores del Festival Internacional «Ciudad de La Vall d’Uixó» es su apuesta por la convivencia entre las agrupaciones participantes. Los grupos no solo compartirán escenario, sino que tendrán la oportunidad de conocer el patrimonio, la cultura y las tradiciones del territorio anfitrión.El programa contempla visitas a algunos de los principales atractivos de La Vall d’Uixó, entre ellos las Grutas de Sant Josep, así como recorridos por el Centro Histórico de la localidad.

De esta manera, ARCUDE plantea el festival como una herramienta de intercambio cultural y, al mismo tiempo, de promoción turística, acercando a los participantes y al público el patrimonio de la ciudad.«Queremos que el público disfrute de un festival vivo, donde los protagonistas son los grupos, el intercambio y la gente. La danza es el idioma que nos une», señala Pablo del Viso. secretario nacional de la Federación Española de Asociaciones de Folclore, en referencia al espíritu que inspira esta iniciativa.

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Con esta séptima edición, ARCUDE consolida una propuesta que combina folclore, participación ciudadana, formación, convivencia e intercambio internacional, situando a La Vall d’Uixó como escenario de encuentro para las expresiones tradicionales de diferentes territorios.