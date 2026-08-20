Benicàssim adjudica a Facsa por 6,8 millones la gestión integral de su saneamiento

Benicàssim ya tiene adjudicataria para uno de sus contratos de servicios públicos. Facsa ejecutará por 6.802.434,89 euros la explotación de la depuradora y el mantenimiento del sistema municipal de saneamiento durante los próximos cuatro años.

El acuerdo de adjudicación se adoptó el 13 de agosto y supone cerrar el procedimiento que salió a concurso con un presupuesto base de 7.171.274,44 euros. La oferta finalmente aceptada asciende a 6.128.031,71 euros sin impuestos y 6.802.434,89 con impuestos, cerca de 369.000 euros por debajo del presupuesto inicial.

Facsa era la única empresa que había concurrido a la licitación, como ya avanzó Mediterráneo en julio. Su propuesta ha obtenido finalmente 92,76 puntos conforme a los criterios previstos en los pliegos y la mesa de contratación constata además que no incurre en presunción de oferta anormalmente baja.

De la depuradora a las redes bajo las calles

El alcance del contrato va mucho más allá de la explotación de la actual estación depuradora de aguas residuales (EDAR). La adjudicataria deberá encargarse también de los colectores generales, las tuberías de impulsión, las estaciones de bombeo, la red municipal de alcantarillado y pluviales y las actuaciones que resulten necesarias sobre el emisario.

Entre las instalaciones incluidas figuran los bombeos de La Ratlla y Mohino, además de los vinculados a las urbanizaciones, y siete estaciones municipales: Coviles, Delicias, Farja, Torre de Sant Vicent, Jorge Comín, Mijares y Pluviales de la Ratlla.

Uno de los puntos especialmente sensibles será la respuesta ante incidencias. El servicio de limpieza y desatasco tendrá un equipo localizable las 24 horas de los 365 días del año, con un tiempo máximo de respuesta de dos horas. El retén para incidencias en las instalaciones de saneamiento deberá garantizar, además, una respuesta inferior a una hora y las reparaciones de elementos esenciales que impidan continuar con el funcionamiento deberán ejecutarse en un máximo de 24 horas.

Los pliegos fijan como referencia 300 horas anuales de limpieza preventiva de la red, hasta 200 de trabajos correctivos y 30 de inspecciones mediante cámaras CCTV, a las que podrán sumarse los incrementos que Facsa haya incluido en su oferta.

Una radiografía digital de 125 kilómetros de tuberías

Otra de las principales tareas del nuevo contrato será poner al día el conocimiento de una infraestructura que permanece en gran parte oculta bajo el municipio. Facsa deberá elaborar un sistema de información geográfica (GIS) de toda la red de saneamiento, que comprende aproximadamente 125 kilómetros de colectores.

El trabajo implicará levantar y georreferenciar conducciones, pozos, imbornales, acometidas, bombeos, válvulas, aliviaderos y puntos conflictivos, incorporando datos sobre cotas, diámetros, materiales, estado de conservación e incluso fotografías. El Ayuntamiento dispondrá después de un visor cartográfico para consultar la información desde ordenador, tableta o teléfono móvil.

Esta digitalización servirá también de base para elaborar, en un plazo máximo de tres años, el Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, con modelos que permitan analizar cómo responde la red durante los episodios de lluvia y plantear medidas para reducir desbordamientos y vertidos.

El contrato refuerza igualmente el control de los olores, especialmente durante los meses de mayor presión poblacional. Entre otras medidas, contempla mediciones continuas de sulfuro de hidrógeno en La Ratlla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y actuaciones de dosificación en varios puntos de la red.

La adjudicataria tendrá además que realizar durante el primer año una auditoría energética de todo el sistema, mantener vehículos directamente adscritos al servicio con clasificación Cero Emisiones y asumir controles periódicos sobre la calidad del agua, los vertidos y las instalaciones.

Pendiente de formalización

El contrato todavía debe formalizarse. La Plataforma de Contratación fija para este trámite el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre y recuerda que, al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial, no puede formalizarse hasta que transcurran al menos quince días hábiles desde la notificación de la adjudicación. La vigencia comenzará el día 1 del mes siguiente a la firma.

La duración inicial será de cuatro años, aunque los pliegos permiten una posible prórroga adicional de una anualidad.

La adjudicación afecta al mantenimiento y explotación del saneamiento actual y no debe confundirse con el proyecto de la futura nueva depuradora de Benicàssim. Esta última infraestructura avanza por otra vía y está llamada a sustituir a una EDAR con más de 25 años de funcionamiento, dentro de una actuación de la Generalitat estimada entre 30 y 40 millones de euros.