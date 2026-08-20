La Diputación de Castellón impulsa la recuperación de la histórica Torre del Rey de Orpesa

La Diputación Provincial de Castellón avanza en la rehabilitación de la Torre del Rey de Orpesa con la finalización de la redacción del proyecto.

El diputado de Patrimonio, Ximo Llopis, ha puesto en valor que “con la finalización de este proyecto, la Diputación sigue avanzando para poner al servicio de sus ciudadanos el patrimonio y uno de los monumentos más emblemáticos y con mayor historia de la provincia de Castellón”.

Este monumento, declarado Bien de Interés Cultural, “recuperará su esplendor con el objetivo de poner en valor una joya que la provincia tiene el privilegio de atesorar”. “Esta institución cumple su compromiso de rehabilitar este edificio para preservar el presente e inyectar actividad para garantizar el mejor futuro”.

Así lo ha destacado el diputado provincial, quien ha anunciado que, tras la redacción del proyecto, la Diputación de Castellón va a sacar a licitación, con una inversión cercana a los 100.000 euros, la primera fase de la rehabilitación de la Torre del Rey con el objetivo de seguir avanzando en la recuperación de este enclave histórico y garantizar su conservación.

Una actuación que será posible “gracias al esfuerzo económico y la sensibilidad del equipo de Gobierno Provincial por proteger el patrimonio de nuestra provincia”, ha incidido Ximo Llopis. Al respecto, el diputado provincial ha subrayado que “la Torre del Rey forma parte de la historia de Orpesa y de nuestro patrimonio provincial, y queremos devolverle todo su esplendor”.

Imagen de archivo de una visita de Ximo Llopis y Rafael Albert a la Torre del Rey. / MEDITERRÁNEO

Se remonta a 1413

La Torre del Rey es una importante construcción histórica que remonta su origen a 1413, cuando Fernando de Antequera, rey de la Corona de Aragón, ordenó su construcción para proteger la costa de ataques sarracenos y piratas berberiscos. Es la torre vigía más antigua de Orpesa.

Actualmente, es propiedad de la institución provincial, la cual, desde el año 2007, cedió su uso al Ayuntamiento, que la emplea para la realización de actividades de índole cultural con carácter estrictamente público, así como para la realización de visitas al propio monumento, el cual se encuentra abierto a la ciudadanía. Es por ello que su rehabilitación resulta imprescindible para garantizar que la Torre del Rey pueda seguir acogiendo estas actividades.

Así pues, el proyecto que se va a licitar contiene las actuaciones destinadas a la limpieza y restauración de las fachadas y las casamatas, a la restauración de la bóveda ripiada que cubre las escaleras de comunicación interior, a la recuperación de la antigua chimenea de las cocinas y a la rehabilitación de la cubierta del edificio, así como a la retirada de instalaciones impropias que quedan vistas y la instalación de iluminación LED en el interior.

“Con esta intervención reforzamos nuestra apuesta por la rehabilitación de este conjunto de arquitectura defensiva de gran potencial atractivo y cultural para el conjunto de la provincia y para Orpesa”, ha asegurado Llopis, quien ha incidido en que “invertir en patrimonio es invertir en futuro y en oportunidades para nuestros 135 municipios”.