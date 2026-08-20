Estas son las candidatas a reinas falleras de Burriana para el 2027

La cuenta atrás para conocer quienes serán las máximas representantes de las Fallas de Burriana del 2027 ya ha comenzado. Siete falleras, tres jóvenes y cuatro niñas, han dado un paso al frente para optar a los títulos de reina fallera y reina fallera infantil, en un proceso que vivirá su momento decisivo el próximo sábado, 29 de agosto, con la votación que determinará quiénes serán las elegidas para representar a la ciudad durante el próximo ejercicio fallero.

Las candidatas a reina fallera de Burriana son Alba Vilarroig, de la Falla La Vila; Sara Pascual, de la Falla Club 53, y Judith Serra, de la Falla Cardenal Tarancón. En la categoría infantil, las aspirantes son Elena Navarro, de la Falla Caçadors; Sofía Ribes, de la Falla Don Bosco; Alejandra Salinas, de la Falla Centre Espanya, e Inés Panís, de la Falla Escorredor.

También han presentado las candidaturas las aspirantes a formar parte de la corte de honor o damas de la ciudad. No obstante, sus nombres se desvelarán una vez finalice la elección de las dos máximas representantes. La cita decisiva tendrá lugar el próximo fin de semana, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burriana. Tras la constitución del jurado y la correspondiente votación, el alcalde, Jorge Monferrer, será el encargado de realizar la tradicional llamada telefónica para comunicar la decisión a las dos elegidas como reinas falleras del 2027. Posteriormente, ambas serán recibidas en el consistorio.

El procedimiento

Hasta entonces, las siete candidatas afrontarán varias jornadas de entrevistas y convivencia. El calendario arrancará el lunes, 24 de agosto, en el Ayuntamiento, donde las aspirantes realizarán las entrevistas ataviadas con el vestido regional. Estas serán posteriormente distribuidas entre las distintas comisiones para facilitar el proceso de votación.

El miércoles, 26 de agosto, el Jardí Arqueològic y el Centro Municipal de Cultura (CMC) acogerán las entrevistas con los medios de comunicación y el encuentro presencial con los representantes de las 19 comisiones falleras de Burriana. La agenda continuará el jueves, 27 de agosto, en la Llar Fallera, con una jornada de convivencia y el tradicional paiporta junto a los máximos representantes de las 19 fallas.

La concejala de Fallas, Paloma Boix, ha deseado «la mayor de las suertes a las siete candidatas en este camino lleno de ilusión para alcanzar un sueño» y ha destacado «su valentía, compromiso y amor por las Fallas al dar este paso al frente para representar a Burriana y a todos los falleros».