El Hotel Intelier Orange de Benicàssim apuesta por la climatización sostenible

El Hotel Intelier Orange de Benicàsim ha llevado a cabo un ambicioso proyecto de renovación integral de su sistema de climatización y producción térmica, dando un paso decisivo hacia un modelo más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos de descarbonización del sector turístico.

La actuación, desarrollada en colaboración con ATuAire by Iberdrola, compañía del grupo especializada en soluciones de electrificación y climatización eficiente, ha permitido sustituir completamente las calderas de gas natural y el sistema tradicional por una solución basada en bombas de calor de alta eficiencia.

El nuevo sistema térmico del hotel, que está ubicado junto al Recinto Municipal de Festivales, se apoya en una combinación de tecnologías avanzadas que permiten cubrir de manera integral todas las necesidades energéticas del edificio. La instalación incorpora bombas de calor aire-agua para la producción principal de calefacción y refrigeración, así como bombas de calor agua-agua de alta temperatura destinadas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Todo ello se complementa con un sistema de producción y distribución a cuatro tubos, que permite generar simultáneamente frío y calor en función de la demanda de las distintas zonas del establecimiento.

Mayor eficiencia

Gracias a esta configuración, este complejo puede climatizar ahora tanto sus habitaciones como las zonas comunes con elevados rendimientos estacionales, garantizando el confort de los huéspedes en cualquier época del año. Además, el sistema permite producir el 100% del agua caliente sanitaria sin necesidad de recurrir a combustibles fósiles, lo que supone una transformación estructural en la gestión energética del establecimiento.

Imagen de la instalación que permite optimizar la climatización de toda la infraestructura hotelera. / Mediterráneo

Uno de los principales elementos diferenciales del proyecto es la incorporación de sistemas de recuperación interna de energía. Esta tecnología permite reutilizar el calor generado en los procesos de refrigeración para alimentar otros servicios del edificio, como la calefacción o el agua caliente sanitaria. De este modo, cuando el hotel opera en modo refrigeración —especialmente en periodos de alta ocupación—, el calor que anteriormente se disipaba al exterior se aprovecha para la producción de ACS, reduciendo de forma drástica el consumo energético necesario.

Este aprovechamiento energético alcanza su máxima eficiencia en temporada alta, cuando coinciden una elevada demanda de refrigeración y de agua caliente sanitaria. En estas condiciones, la producción de ACS se realiza prácticamente sin coste energético adicional, optimizando al máximo el rendimiento global de la instalación y reforzando la sostenibilidad operativa del hotel.

Incremento de la competitividad

Desde el punto de vista económico, el impacto del proyecto es igualmente significativo. La implantación de esta solución basada en bombas de calor de alta eficiencia permite al hotel reducir aproximadamente un 43% sus costes energéticos y de mantenimiento asociados a climatización, agua caliente sanitaria y operación del sistema.

En términos relativos, el establecimiento pasa a asumir cerca del 57% de los costes que tenía anteriormente, manteniendo e incluso mejorando el nivel de servicio y confort ofrecido a sus clientes. Este ahorro es resultado de varios factores clave, entre ellos la elevada eficiencia de las bombas de calor frente a los sistemas tradicionales, la capacidad de producir simultáneamente frío y calor, y la optimización del consumo energético gracias a la recuperación de energía interna.

Asimismo, la nueva configuración contribuye a simplificar las operaciones de mantenimiento y a optimizar los costes asociados a la infraestructura energética del hotel. En el ámbito medioambiental, la actuación supone un avance muy relevante al eliminar completamente el consumo de gas natural y sustituirlo por un sistema eléctrico alimentado con energía de origen renovable. De esta forma, el Hotel Intelier Orange reduce prácticamente a cero las emisiones directas de CO₂ asociadas a la producción de calor, lo que posiciona al establecimiento como un referente en sostenibilidad dentro del sector hotelero.

Con esta iniciativa, ATuAire by Iberdrola refuerza su papel como socio estratégico en la transformación energética del sector turístico, demostrando cómo la electrificación mediante bombas de calor permite mejorar simultáneamente la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de los activos hoteleros.

El proyecto se consolida así como un ejemplo tangible de innovación aplicada, donde la tecnología no solo optimiza los costes operativos, sino que también mejora la experiencia del cliente y contribuye activamente a la transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente.

Además, el establecimiento ha puesto en marcha recientemente junto a Iberdrola una infraestructura de carga para vehículos eléctricos, equipada por un punto de recarga doble de 50 kilovatios (kW), con capacidad para dos vehículos, otro cargador individual de 50 kW y uno doble de 22 kW que permitirán la carga simultánea de hasta cuatro automóviles eléctricos.