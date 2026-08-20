El nuevo ambulatorio del Puerto de Burriana entra en la recta final para hacerse realidad

Burriana da un paso decisivo para hacer realidad el nuevo ambulatorio del Puerto. El Ayuntamiento ya ha activado la licitación de las obras, con un presupuesto de cerca de dos millones de euros y el objetivo de que los trabajos puedan arrancar antes de que termine el año.

El alcalde ha firmado el decreto que inicia formalmente el procedimiento de contratación, después de que el pleno extraordinario celebrado hoy aprobara la modificación de las anualidades y porcentajes de gasto plurianual. Este trámite era necesario para coordinar la gestión municipal con el calendario de aportaciones de la Conselleria de Sanidad, que financiará íntegramente la actuación con 1.999.892 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 15 de septiembre. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado y valorará tanto la oferta económica como distintas mejoras técnicas. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la sostenibilidad, la reducción de los plazos de ejecución, el mantenimiento preventivo de las instalaciones y el empleo de materiales con etiquetado ecológico durante la construcción.

La inversión se distribuirá en tres ejercicios gracias a la delegación de competencias asumida por el Ayuntamiento para agilizar los plazos administrativos. Así, se destinarán alrededor de 112.000 euros en 2026, 1,34 millones en 2027 y 560.000 euros en 2028.

Inicio de las obras: en octubre o noviembre

Una vez adjudicados los trabajos, el acta de replanteo está prevista entre finales de octubre y principios de noviembre, de modo que las obras podrían comenzar dentro de ese periodo.

En el pleno extraordinario, el alcalde avanzó que el objetivo del equipo de gobierno pasa por iniciar los trabajos antes de que finalice el año. «La intención del equipo de gobierno es iniciar las obras antes de finalizar el año. No obstante, sabemos que en los procesos administrativos se pueden alargar los plazos, pero la intención es que las obras comiencen a final de año o a principios del 2027", señaló.

El proyecto contempla un área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional destinada al servicio de trabajo social, además de un área de extracciones y tratamientos, área de Pediatría y Urgencias.