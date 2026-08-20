Programa oficial de las Fiestas del Cristo de l'Alcora 2026
La localidad de l'Alcora disfruta de más de 150 actos festivos durante las celebraciones en honor al Santísimo Cristo.
Te lo dejo en un formato limpio, visual y pensado para copiar y pegar directamente en la web, organizado por días y horas y con iconos para facilitar la lectura. Está elaborado a partir del programa oficial que has facilitado.
🎉 Programa de las Fiestas del Cristo 2026 de l'Alcora
📅 Viernes 21 de agosto
🕖 19.00 h. Inicio de la visita institucional a las diferentes exposiciones.
🌳 Centro social de la asociación l’Alcalatén: inauguración de la XXXII Exposición Anual de Bonsáis. Podrá visitarse el sábado 22 y el domingo 23, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
🎨 Sala de exposiciones del Ayuntamiento: exposición «Entre Sombras», de acuarela y acrílico, a cargo de Miguel Pérez. Abierta del 22 al 27 de agosto, de 16.30 a 20.00 horas.
🖼️ Salones de Caixa Rural l’Alcora: exposición de pintura «Fiestas del Cristo», de Jordi Pitarch Salvador. Abierta hasta el 6 de septiembre.
🏺 Museo de Cerámica: presentación de la nueva pieza invitada del ciclo «La Excelencia vuelve a casa».
🏺 Sala Astoria: exposición «Alcora La Ilustre Cerámica», abierta del 29 de agosto al 6 de septiembre, de 18.00 a 23.00 horas.
🎨 Real Fábrica: exposiciones del XLI Concurso de Carteles de las Fiestas del Cristo 2026 y «Metamorfosis», organizada por la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora.
📅 Sábado 22 de agosto
🎣 07.00 h. En el embalse de María Cristina, Concurso de Pesca Fiestas del Cristo - Memorial Melchor Paús.
🏎️ 15.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, inscripciones y verificaciones de la XIV edición de Trastos Locos l’Alcora.
🏁 17.00 h. Inicio de la carrera, con salida desde la calle Calvario y llegada al parque de las Hermanas Ferrer Bou.
🎧 17.30 h. En el pub Manhattan, «Chupinazo con la peña FTS», con Chiki DJ, Ángel González, Mark Villanova, Moonty, Álvaro Ruiz y DJ invitado. Set especial de clausura KCHO.
🎉 20.00 h. En el Casal Popular de l’Alcora - CSA La Col, inauguración de las Fiestas Alternativas de La Col (FALC), lectura del pregón popular y actuación de Méter Manorara e invitados especiales. Entrada libre.
🏛️ 20.00 h. En el Ayuntamiento, recepción de autoridades e invitados.
👑 21.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, Proclamación de la reina de las fiestas 2026, Balma Aparici Lozoya, y de las damas de honor Balma Cortés Grangel, Ariadna García Nebot, María Gil Garcés, Sara Muriach Tomás y Noa Yolanda Rodríguez Bermejo.
📜 A continuación, lectura del XLVII Pregón de Fiestas, a cargo de Adrià Muñoz Ruiz.
🎶 22.00 h. En el Café París, actuación del grupo Rumba 13.
💃 22.30 h. En la Pista Jardín, baile «L’Estiu al Poble» con Sol y Luna.
📅 Domingo 23 de agosto
🥖 09.30 h. En la Pista Jardín, almuerzo campestre.
🃏 11.00 h. Apertura de inscripciones para el Concurso de Guiñote, hasta las 13.30 horas.
🚣 En la Pista Jardín, inscripciones para la actividad de kayak del jueves 27 de agosto.
🥘 12.30 h. En el paseo de entrada a la Pista Jardín, Concurso de Paellas.
🍚 También habrá paella monumental, con tiques a 5 euros por ración.
🎶 15.30 h. En la Pista Jardín, ambientación musical con el grupo Twin’s.
🃏 15.30 h. Inicio del Concurso de Guiñote de las Fiestas del Cristo.
🎧 15.30 h. En los jardines de la Pista Jardín, DJ locales.
🎉 22.00 h. En el pub Manhattan, sesión postpaellas con Chiqui DJ, regalos y pulseras de descuento FDC’26.
📅 Lunes 24 de agosto
⚽ 20.00 h. En El Saltador, primera semifinal del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora - 60 Aniversario del CD Alcora: CD Onda - CD Ribesalbes.
🎆 20.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, Chupinazo de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario 2026.
🥁 A continuación, pasacalle festivo hasta la Báscula con la charanga Una i Monanem.
🍽️ 21.00 h. En la avenida de Onda, Sopar de Pa i Porta.
🎧 Después de la cena, espectáculo de El Show de Moon y macrodiscomóvil Bandalay XXL con Óscar Martínez, DJ de LOS40 Principales Madrid.
📅 Martes 25 de agosto
🃏 15.00 h. En el pub Manhattan, torneo de guiñote, con premios en metálico.
⚽ 19.00 h. En El Saltador, partido de veteranos CD Alcora - CD Castellón.
🏺 19.30 h. En el Museo de Cerámica, visita comentada a la exposición del CICA con Antonia Navarro Quílez. Inscripción previa.
🎷 20.00 h. En el Casal Popular, «Jazz a la Cool». Entrada libre con taquilla inversa.
⚽ 20.30 h. Segunda semifinal del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora: CD Alcora - Nou Jove Castelló.
🎤 22.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, homenaje a la tercera edad, con la Agrupación Musical l’Alcalatén y Mocedades.
📅 Miércoles 26 de agosto
💦 10.30 h. En la Pista Jardín, gran fiesta infantil y parque acuático Saltimbanquis, con toboganes, deslizador y piscina.
💃 11.00 h. Taller de danzas tradicionales con el Grup de Danses Font d’Aixart.
🎨 12.00 a 14.00 h. Concurso de dibujo.
🏃 19.30 h. Inicio de la XXXVI Volta a Peu de las Fiestas del Cristo, con pruebas infantiles.
🏃 20.00 h. Carreras para las categorías de 8 a 10 años y de 11 a 13 años.
⚽ 20.00 h. En El Saltador, gran final del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora - 60 Aniversario del CD Alcora.
🎲 20.00 h. En el Casal Popular, torneo de «La Fallera Calavera».
🏃 21.00 h. Carrera para participantes a partir de 14 años, con un recorrido de 4.200 metros.
🎶 22.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, concierto de l’Alcora Secret Society + Valmuz.
📅 Jueves 27 de agosto
🚣 10.00 h. En el embalse de l’Alcora, actividad de kayak a cargo de Viunatura, hasta las 20.00 horas.
💦 11.00 h. En la plaza Venerable Bertrán, fiesta «Summer Splash», con superficie deslizante acuática.
🏺 19.30 h. En el Museo de Cerámica, visita comentada a la exposición del CICA.
🧄 20.00 h. En el Casal Popular, I Concurs d’Allioli de La Col, parrillada popular y pinchadiscos. Después, DJ El Santo y el Niño Cubano.
🎶 20.30 h. Ronda a la Reina y las Damas, organizada por la Rondalla l’Alcalatén.
🎸 22.30 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, noche de rock andaluz con Gurugú.
💃 22.30 h. En el Auditorio de Caixa Rural, noche flamenca «Se me Antoja», con On! Dance Studio y Cositas Buenas.
📅 Viernes 28 de agosto
🎧 19.00 h. En el pub Manhattan, Tardeo Especial Baile de Gala: Todo Éxitos, con Rubén KST.
🏛️ 20.15 h. En el Ayuntamiento, recepción de autoridades e invitados.
👑 20.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, coronación de la reina de las Fiestas del Cristo 2026, Balma Aparici Lozoya.
🍽️ 21.00 h. En el Casal Popular, Sopar de la Plebs. A continuación, DJ Keyzz y Loon.
💃 21.30 h. En la Pista Jardín, Gran Cena y Baile de Gala, con las orquestas Kripton y Monkey Band.
🎭 23.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, teatro con el grupo Baladre y la obra «Elles són la meua bogeria».
🐂 Sábado 29 de agosto - Toros por la villa
🔨 00.00 h. Inicio del montaje de cadafals, hasta las 10.30 horas.
👹 11.00 h. Pasacalle de la Colla de Gegants i Cabuts de l’Alcora.
🐂 12.00 h. Entrada de seis toros cerriles de la ganadería Domínguez Camacho.
🐂 A continuación, prueba del toro Sartenero, de Baltasar Iban.
🎸 13.00 h. En el pub Manhattan, actuación de 2&Roll Band.
🎶 17.00 h. En el Café París, Fiesta Remember.
🎉 17.00 h. En el pub Manhattan, Fiesta Aniversario Manhattan por 20 de Copes, con actuaciones y DJ.
🐂 18.00 h. Prueba de los toros Servicial, Rompesuelas y Guerrillero II.
🏰 18.00 h. En el parque de Playmobil, barredora, castillos hinchables y actividades deportivas.
🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados durante el día.
🎶 00.30 h. En la Pista Jardín, actuación de la orquesta La Viva y, a continuación, discomóvil.
⛪ Domingo 30 de agosto - Festividad del Santísimo Cristo
🎆 08.00 h. Anuncio de la festividad con disparo de carcasas, volteo de campanas y tradicional diana.
🎯 09.00 h. En el campo de tiro Salvador Bartoll, tirada de foso universal.
🙏 19.00 h. Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario.
💐 20.00 h. Ofrenda de flores al Santísimo Cristo y, a continuación, solemne procesión.
🎵 23.00 h. En el pub Manhattan, bingo musical especial de verano con Rubén KST.
🎶 00.00 h. En la calle Calvario, XXXVIII Serenata al Cristo del Calvario, con la Rondalla l’Alcalatén.
📅 Lunes 31 de agosto
🏍️ 08.00 h. Concentración para la salida de la Moto Turística Fiestas del Cristo.
🏍️ 10.30 h. Exposición de motocicletas y almuerzo en la avenida Camino Norte.
❤️ 10.30 h. Homenaje al Centro de Día de l’Alcora y a la residencia Hogar Madre Rosa Ojeda.
🎯 15.30 h. Tirada de blancos a brazo en el campo de tiro Salvador Bartoll.
🙏 17.30 h. Misa solemne en recuerdo de los difuntos de la villa y posterior visita al cementerio.
🎸 19.00 h. En el pub Manhattan, tardeo con Lunáticos del Rock.
🎭 22.30 h. Concentración de participantes en el Concurso de Disfraces y desfile hasta la Pista Jardín.
🎉 00.30 h. Gran Baile de Disfraces con Tallarina On Tour.
🏆 01.00 h. Entrega de premios a los mejores disfraces: 400 €, 200 € y 100 €.
🐂 Martes 1 de septiembre
🔨 01.00 h. Montaje de cadafals hasta las 10.30 horas.
🍷 12.00 h. En la plaza San Roque, nuevo espacio de encuentro con vermut y tapas.
🍔 12.00 h. En la plaza San Antonio, cócteles, mojitos, caracoles, aperitivos, burgers gourmet y música.
🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.
🏆 13.15 h. Homenaje del Club Taurino Alcora a la reina, las damas y la mujer taurina del año.
👑 17.45 h. Llegada al recinto taurino de la reina, las damas y las autoridades.
🐂 18.00 h. Prueba de los toros Sabidillo, Cacereño y Pleamar.
🎈 18.00 h. Animación infantil en la plaza la Sangre.
🥁 18.00 h. Pasacalle con la charanga Watekeros.
🎶 18.30 h. En la plaza San Antonio, tardeo con Sin Bikini.
🎧 22.00 h. En la Pista Jardín, Festa Vinilo VII.
💃 22.30 h. En el Auditorio de Caixa Rural, «Victoria’s Cabaret».
🎸 23.00 h. En la plaza San Antonio, actuación de David M., Tormo & Friends.
🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.
🐂 Miércoles 2 de septiembre
🎆 10.00 h. Despertada tradicional con disparo de cohetes.
🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.
🍔 12.00 h. Gastronomía, música y ambiente festivo en la plaza San Antonio.
🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.
👧 17.00 h. Encierro al estilo pamplonés para niños y niñas de 2 a 12 años.
🎶 17.00 h. En la plaza de los Dolores, Tardeo Macedònia Fest 2026, con la orquesta Saragata y DJ Racoon.
🐂 18.00 h. Prueba de los toros Catraio, Obsequioso y Bolichero.
🎈 18.00 h. Animación infantil en la plaza la Sangre.
🥁 18.00 h. Pasacalle con Watekeros.
🐂 22.15 h. Toro embolado con carretón para niños y niñas de 2 a 12 años.
🎧 23.00 h. Macedònia Fest 2026, con DJ Llark, DJ Fonky Cheff, DJ Eva Manhattan y DJ sorpresa.
🎶 23.00 h. En la plaza San Antonio, Remember de Fiestas, con Tonet Marzá, Vicent Añó y Paco Moliner.
🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.
🎧 00.30 h. Discomóvil en la Pista Jardín.
🐂 Jueves 3 de septiembre
🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.
🍔 12.00 h. Gastronomía y ambiente musical en la plaza San Antonio.
🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.
👧 17.00 h. Encierro infantil al estilo pamplonés desde la plaza La Salle.
🧗 17.30 h. En la calle Peiró, actividad infantil de rocódromo y tirolina.
🐂 18.00 h. Prueba de los toros Escojido, Filósofo y Atrevido.
🥁 18.00 h. Pasacalle de animación con Watekeros.
🎶 18.30 h. En la plaza San Antonio, Fomo Fest, con Rumba Sierra y DJ Eva Manhattan.
🎸 18.30 h. En Mel de Romer, I Festival Sant Rock, con Lenna 6, Lunáticos del Rock, Kuerpoespin y Zulo 47.
🍲 21.30 h. En la Pista Jardín, cena con tombet de bou, seguida de baile con la orquesta La Mónaco y discomóvil.
🐂 22.15 h. Toro embolado con carretón infantil.
🎧 23.00 h. Fomo Fest con Andrés Martínez y Carles Carceller.
🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.
🐂 Viernes 4 de septiembre
🎯 09.00 h. Tirada Fiestas del Cristo de Compak Sporting.
🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.
🍔 12.00 h. Gastronomía y música en la plaza San Antonio.
🐂 13.00 h. Entrada de toros de corro y prueba de los toros Picardías y Tratante.
🎸 18.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, con Los Indios.
🎈 18.00 h. En la plaza la Sangre, toro mecánico, castillos hinchables y actividades infantiles.
🐂 18.00 h. En la plaza España, exhibición de anillas y recortes.
🎉 18.00 h. En la plaza San Antonio, 25.º aniversario de la corte de honor de 2001, con el grupo Five y Rubén KST.
🎸 18.00 h. En el Casal Popular, «El Desfalco», tarde de rock con Kiwy, Hòstia Consagrà y otros grupos.
🎶 19.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, tardeo con Jarana y posterior discomóvil.
🔥 20.00 h. Embolada de los toros probados al mediodía.
🎤 22.30 h. En la Pista Jardín, Valiente Bosque + Leire Martínez + Don Fluor.
🐂 23.00 h. Vacas enfundadas.
🎧 23.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, con festival de DJ.
🎧 00.30 h. En la plaza San Antonio, «Industri Bunker», con Charly Fest y Subgravity.
🐂 Sábado 5 de septiembre
🎯 09.00 h. Tirada Fiestas del Cristo de Compak Sporting.
🎸 12.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, vermut musical con Ruth Baker Band.
🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.
🍔 12.00 h. Gastronomía y música en la plaza San Antonio.
💃 12.00 h. En la plaza San Antonio, actuación de grupo flamenco.
🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.
🍽️ 14.00 h. En la calle Dolores, comida de peñas, vecinos y vecinas.
🎶 17.30 h. Dolores Fest con Hereus.
🎸 17.30 h. En Rock & Beer, tardeo con Ensayo de Error y Five.
🎧 17.30 h. En la calle Peiró, fiesta SPM x MDO, con Álvaro Ruiz y Carlos Barrera.
🐂 18.00 h. Prueba de los toros Florista, Masapan y Negociante.
🎈 18.00 h. Actividades infantiles en la plaza la Sangre.
🥁 18.00 h. Pasacalle con Watekeros.
💃 18.30 h. En la plaza San Antonio, grupo flamenco y posterior discomóvil.
🎸 21.30 h. Dolores Fest con N’ Rockats.
🎧 22.30 h. Fiesta SPM x MDO con DJ sorpresa, M&M’s y Nelo Rubio.
🎧 23.00 h. Dolores Fest con festival de DJ.
🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.
🎧 23.30 h. En Rock & Beer, Festival Dance con Toni Rico y DJ Chardy.
🎶 00.00 h. En la Pista Jardín, actuación de la orquesta La Senda.
🎧 01.00 h. Discomóvil en los jardines de la Pista Jardín.
🎆 Domingo 6 de septiembre
👧 18.00 h. Pregón infantil, con la charanga Una i Monanem y pasacalle de la Colla Gegantera de l’Alcora.
🦩 El recorrido finalizará en la Pista Jardín con el espectáculo itinerante «Flamingos», de Xarxa Teatre.
🎈 Al finalizar, globotà.
🎨 20.00 h. Clausura de todas las exposiciones.
🎆 23.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, traca de fin de fiestas con gran remate final.
⚠️ Nota
La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir cualquiera de los actos incluidos en el programa.
🐂 Normas de participación en los actos taurinos
- Los menores de 16 años no podrán participar en los actos taurinos y únicamente podrán asistir como espectadores.
- No podrán participar personas que no reúnan las condiciones físicas necesarias.
- Se deberá respetar en todo momento la integridad física de los animales.
- Quedan prohibidos el maltrato, el uso de palos, estacas o pinchos y el lanzamiento de objetos o cohetes contra el ganado.
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