Programa oficial de las Fiestas del Cristo de l'Alcora 2026

Te lo dejo en un formato limpio, visual y pensado para copiar y pegar directamente en la web, organizado por días y horas y con iconos para facilitar la lectura. Está elaborado a partir del programa oficial que has facilitado.

🎉 Programa de las Fiestas del Cristo 2026 de l'Alcora

📅 Viernes 21 de agosto

🕖 19.00 h. Inicio de la visita institucional a las diferentes exposiciones.

🌳 Centro social de la asociación l’Alcalatén: inauguración de la XXXII Exposición Anual de Bonsáis. Podrá visitarse el sábado 22 y el domingo 23, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

🎨 Sala de exposiciones del Ayuntamiento: exposición «Entre Sombras», de acuarela y acrílico, a cargo de Miguel Pérez. Abierta del 22 al 27 de agosto, de 16.30 a 20.00 horas.

🖼️ Salones de Caixa Rural l’Alcora: exposición de pintura «Fiestas del Cristo», de Jordi Pitarch Salvador. Abierta hasta el 6 de septiembre.

🏺 Museo de Cerámica: presentación de la nueva pieza invitada del ciclo «La Excelencia vuelve a casa».

🏺 Sala Astoria: exposición «Alcora La Ilustre Cerámica», abierta del 29 de agosto al 6 de septiembre, de 18.00 a 23.00 horas.

🎨 Real Fábrica: exposiciones del XLI Concurso de Carteles de las Fiestas del Cristo 2026 y «Metamorfosis», organizada por la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora.

📅 Sábado 22 de agosto

🎣 07.00 h. En el embalse de María Cristina, Concurso de Pesca Fiestas del Cristo - Memorial Melchor Paús.

🏎️ 15.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, inscripciones y verificaciones de la XIV edición de Trastos Locos l’Alcora.

🏁 17.00 h. Inicio de la carrera, con salida desde la calle Calvario y llegada al parque de las Hermanas Ferrer Bou.

🎧 17.30 h. En el pub Manhattan, «Chupinazo con la peña FTS», con Chiki DJ, Ángel González, Mark Villanova, Moonty, Álvaro Ruiz y DJ invitado. Set especial de clausura KCHO.

🎉 20.00 h. En el Casal Popular de l’Alcora - CSA La Col, inauguración de las Fiestas Alternativas de La Col (FALC), lectura del pregón popular y actuación de Méter Manorara e invitados especiales. Entrada libre.

🏛️ 20.00 h. En el Ayuntamiento, recepción de autoridades e invitados.

👑 21.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, Proclamación de la reina de las fiestas 2026, Balma Aparici Lozoya, y de las damas de honor Balma Cortés Grangel, Ariadna García Nebot, María Gil Garcés, Sara Muriach Tomás y Noa Yolanda Rodríguez Bermejo.

📜 A continuación, lectura del XLVII Pregón de Fiestas, a cargo de Adrià Muñoz Ruiz.

🎶 22.00 h. En el Café París, actuación del grupo Rumba 13.

💃 22.30 h. En la Pista Jardín, baile «L’Estiu al Poble» con Sol y Luna.

📅 Domingo 23 de agosto

🥖 09.30 h. En la Pista Jardín, almuerzo campestre.

🃏 11.00 h. Apertura de inscripciones para el Concurso de Guiñote, hasta las 13.30 horas.

🚣 En la Pista Jardín, inscripciones para la actividad de kayak del jueves 27 de agosto.

🥘 12.30 h. En el paseo de entrada a la Pista Jardín, Concurso de Paellas.

🍚 También habrá paella monumental, con tiques a 5 euros por ración.

🎶 15.30 h. En la Pista Jardín, ambientación musical con el grupo Twin’s.

🃏 15.30 h. Inicio del Concurso de Guiñote de las Fiestas del Cristo.

🎧 15.30 h. En los jardines de la Pista Jardín, DJ locales.

🎉 22.00 h. En el pub Manhattan, sesión postpaellas con Chiqui DJ, regalos y pulseras de descuento FDC’26.

📅 Lunes 24 de agosto

⚽ 20.00 h. En El Saltador, primera semifinal del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora - 60 Aniversario del CD Alcora: CD Onda - CD Ribesalbes.

🎆 20.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, Chupinazo de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Calvario 2026.

🥁 A continuación, pasacalle festivo hasta la Báscula con la charanga Una i Monanem.

🍽️ 21.00 h. En la avenida de Onda, Sopar de Pa i Porta.

🎧 Después de la cena, espectáculo de El Show de Moon y macrodiscomóvil Bandalay XXL con Óscar Martínez, DJ de LOS40 Principales Madrid.

📅 Martes 25 de agosto

🃏 15.00 h. En el pub Manhattan, torneo de guiñote, con premios en metálico.

⚽ 19.00 h. En El Saltador, partido de veteranos CD Alcora - CD Castellón.

🏺 19.30 h. En el Museo de Cerámica, visita comentada a la exposición del CICA con Antonia Navarro Quílez. Inscripción previa.

🎷 20.00 h. En el Casal Popular, «Jazz a la Cool». Entrada libre con taquilla inversa.

⚽ 20.30 h. Segunda semifinal del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora: CD Alcora - Nou Jove Castelló.

🎤 22.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, homenaje a la tercera edad, con la Agrupación Musical l’Alcalatén y Mocedades.

📅 Miércoles 26 de agosto

💦 10.30 h. En la Pista Jardín, gran fiesta infantil y parque acuático Saltimbanquis, con toboganes, deslizador y piscina.

💃 11.00 h. Taller de danzas tradicionales con el Grup de Danses Font d’Aixart.

🎨 12.00 a 14.00 h. Concurso de dibujo.

🏃 19.30 h. Inicio de la XXXVI Volta a Peu de las Fiestas del Cristo, con pruebas infantiles.

🏃 20.00 h. Carreras para las categorías de 8 a 10 años y de 11 a 13 años.

⚽ 20.00 h. En El Saltador, gran final del I Trofeo Caixa Rural l’Alcora - 60 Aniversario del CD Alcora.

🎲 20.00 h. En el Casal Popular, torneo de «La Fallera Calavera».

🏃 21.00 h. Carrera para participantes a partir de 14 años, con un recorrido de 4.200 metros.

🎶 22.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, concierto de l’Alcora Secret Society + Valmuz.

📅 Jueves 27 de agosto

🚣 10.00 h. En el embalse de l’Alcora, actividad de kayak a cargo de Viunatura, hasta las 20.00 horas.

💦 11.00 h. En la plaza Venerable Bertrán, fiesta «Summer Splash», con superficie deslizante acuática.

🏺 19.30 h. En el Museo de Cerámica, visita comentada a la exposición del CICA.

🧄 20.00 h. En el Casal Popular, I Concurs d’Allioli de La Col, parrillada popular y pinchadiscos. Después, DJ El Santo y el Niño Cubano.

🎶 20.30 h. Ronda a la Reina y las Damas, organizada por la Rondalla l’Alcalatén.

🎸 22.30 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, noche de rock andaluz con Gurugú.

💃 22.30 h. En el Auditorio de Caixa Rural, noche flamenca «Se me Antoja», con On! Dance Studio y Cositas Buenas.

📅 Viernes 28 de agosto

🎧 19.00 h. En el pub Manhattan, Tardeo Especial Baile de Gala: Todo Éxitos, con Rubén KST.

🏛️ 20.15 h. En el Ayuntamiento, recepción de autoridades e invitados.

👑 20.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, coronación de la reina de las Fiestas del Cristo 2026, Balma Aparici Lozoya.

🍽️ 21.00 h. En el Casal Popular, Sopar de la Plebs. A continuación, DJ Keyzz y Loon.

💃 21.30 h. En la Pista Jardín, Gran Cena y Baile de Gala, con las orquestas Kripton y Monkey Band.

🎭 23.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, teatro con el grupo Baladre y la obra «Elles són la meua bogeria».

🐂 Sábado 29 de agosto - Toros por la villa

🔨 00.00 h. Inicio del montaje de cadafals, hasta las 10.30 horas.

👹 11.00 h. Pasacalle de la Colla de Gegants i Cabuts de l’Alcora.

🐂 12.00 h. Entrada de seis toros cerriles de la ganadería Domínguez Camacho.

🐂 A continuación, prueba del toro Sartenero, de Baltasar Iban.

🎸 13.00 h. En el pub Manhattan, actuación de 2&Roll Band.

🎶 17.00 h. En el Café París, Fiesta Remember.

🎉 17.00 h. En el pub Manhattan, Fiesta Aniversario Manhattan por 20 de Copes, con actuaciones y DJ.

🐂 18.00 h. Prueba de los toros Servicial, Rompesuelas y Guerrillero II.

🏰 18.00 h. En el parque de Playmobil, barredora, castillos hinchables y actividades deportivas.

🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados durante el día.

🎶 00.30 h. En la Pista Jardín, actuación de la orquesta La Viva y, a continuación, discomóvil.

⛪ Domingo 30 de agosto - Festividad del Santísimo Cristo

🎆 08.00 h. Anuncio de la festividad con disparo de carcasas, volteo de campanas y tradicional diana.

🎯 09.00 h. En el campo de tiro Salvador Bartoll, tirada de foso universal.

🙏 19.00 h. Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

💐 20.00 h. Ofrenda de flores al Santísimo Cristo y, a continuación, solemne procesión.

🎵 23.00 h. En el pub Manhattan, bingo musical especial de verano con Rubén KST.

🎶 00.00 h. En la calle Calvario, XXXVIII Serenata al Cristo del Calvario, con la Rondalla l’Alcalatén.

📅 Lunes 31 de agosto

🏍️ 08.00 h. Concentración para la salida de la Moto Turística Fiestas del Cristo.

🏍️ 10.30 h. Exposición de motocicletas y almuerzo en la avenida Camino Norte.

❤️ 10.30 h. Homenaje al Centro de Día de l’Alcora y a la residencia Hogar Madre Rosa Ojeda.

🎯 15.30 h. Tirada de blancos a brazo en el campo de tiro Salvador Bartoll.

🙏 17.30 h. Misa solemne en recuerdo de los difuntos de la villa y posterior visita al cementerio.

🎸 19.00 h. En el pub Manhattan, tardeo con Lunáticos del Rock.

🎭 22.30 h. Concentración de participantes en el Concurso de Disfraces y desfile hasta la Pista Jardín.

🎉 00.30 h. Gran Baile de Disfraces con Tallarina On Tour.

🏆 01.00 h. Entrega de premios a los mejores disfraces: 400 €, 200 € y 100 €.

🐂 Martes 1 de septiembre

🔨 01.00 h. Montaje de cadafals hasta las 10.30 horas.

🍷 12.00 h. En la plaza San Roque, nuevo espacio de encuentro con vermut y tapas.

🍔 12.00 h. En la plaza San Antonio, cócteles, mojitos, caracoles, aperitivos, burgers gourmet y música.

🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.

🏆 13.15 h. Homenaje del Club Taurino Alcora a la reina, las damas y la mujer taurina del año.

👑 17.45 h. Llegada al recinto taurino de la reina, las damas y las autoridades.

🐂 18.00 h. Prueba de los toros Sabidillo, Cacereño y Pleamar.

🎈 18.00 h. Animación infantil en la plaza la Sangre.

🥁 18.00 h. Pasacalle con la charanga Watekeros.

🎶 18.30 h. En la plaza San Antonio, tardeo con Sin Bikini.

🎧 22.00 h. En la Pista Jardín, Festa Vinilo VII.

💃 22.30 h. En el Auditorio de Caixa Rural, «Victoria’s Cabaret».

🎸 23.00 h. En la plaza San Antonio, actuación de David M., Tormo & Friends.

🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.

🐂 Miércoles 2 de septiembre

🎆 10.00 h. Despertada tradicional con disparo de cohetes.

🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.

🍔 12.00 h. Gastronomía, música y ambiente festivo en la plaza San Antonio.

🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.

👧 17.00 h. Encierro al estilo pamplonés para niños y niñas de 2 a 12 años.

🎶 17.00 h. En la plaza de los Dolores, Tardeo Macedònia Fest 2026, con la orquesta Saragata y DJ Racoon.

🐂 18.00 h. Prueba de los toros Catraio, Obsequioso y Bolichero.

🎈 18.00 h. Animación infantil en la plaza la Sangre.

🥁 18.00 h. Pasacalle con Watekeros.

🐂 22.15 h. Toro embolado con carretón para niños y niñas de 2 a 12 años.

🎧 23.00 h. Macedònia Fest 2026, con DJ Llark, DJ Fonky Cheff, DJ Eva Manhattan y DJ sorpresa.

🎶 23.00 h. En la plaza San Antonio, Remember de Fiestas, con Tonet Marzá, Vicent Añó y Paco Moliner.

🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.

🎧 00.30 h. Discomóvil en la Pista Jardín.

🐂 Jueves 3 de septiembre

🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.

🍔 12.00 h. Gastronomía y ambiente musical en la plaza San Antonio.

🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.

👧 17.00 h. Encierro infantil al estilo pamplonés desde la plaza La Salle.

🧗 17.30 h. En la calle Peiró, actividad infantil de rocódromo y tirolina.

🐂 18.00 h. Prueba de los toros Escojido, Filósofo y Atrevido.

🥁 18.00 h. Pasacalle de animación con Watekeros.

🎶 18.30 h. En la plaza San Antonio, Fomo Fest, con Rumba Sierra y DJ Eva Manhattan.

🎸 18.30 h. En Mel de Romer, I Festival Sant Rock, con Lenna 6, Lunáticos del Rock, Kuerpoespin y Zulo 47.

🍲 21.30 h. En la Pista Jardín, cena con tombet de bou, seguida de baile con la orquesta La Mónaco y discomóvil.

🐂 22.15 h. Toro embolado con carretón infantil.

🎧 23.00 h. Fomo Fest con Andrés Martínez y Carles Carceller.

🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.

🐂 Viernes 4 de septiembre

🎯 09.00 h. Tirada Fiestas del Cristo de Compak Sporting.

🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.

🍔 12.00 h. Gastronomía y música en la plaza San Antonio.

🐂 13.00 h. Entrada de toros de corro y prueba de los toros Picardías y Tratante.

🎸 18.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, con Los Indios.

🎈 18.00 h. En la plaza la Sangre, toro mecánico, castillos hinchables y actividades infantiles.

🐂 18.00 h. En la plaza España, exhibición de anillas y recortes.

🎉 18.00 h. En la plaza San Antonio, 25.º aniversario de la corte de honor de 2001, con el grupo Five y Rubén KST.

🎸 18.00 h. En el Casal Popular, «El Desfalco», tarde de rock con Kiwy, Hòstia Consagrà y otros grupos.

🎶 19.00 h. En el parque de las Hermanas Ferrer Bou, tardeo con Jarana y posterior discomóvil.

🔥 20.00 h. Embolada de los toros probados al mediodía.

🎤 22.30 h. En la Pista Jardín, Valiente Bosque + Leire Martínez + Don Fluor.

🐂 23.00 h. Vacas enfundadas.

🎧 23.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, con festival de DJ.

🎧 00.30 h. En la plaza San Antonio, «Industri Bunker», con Charly Fest y Subgravity.

🐂 Sábado 5 de septiembre

🎯 09.00 h. Tirada Fiestas del Cristo de Compak Sporting.

🎸 12.00 h. En la calle Dolores, Dolores Fest 2026, vermut musical con Ruth Baker Band.

🍷 12.00 h. Vermut y tapas en la plaza San Roque.

🍔 12.00 h. Gastronomía y música en la plaza San Antonio.

💃 12.00 h. En la plaza San Antonio, actuación de grupo flamenco.

🐂 13.00 h. Entrada y prueba de ganado.

🍽️ 14.00 h. En la calle Dolores, comida de peñas, vecinos y vecinas.

🎶 17.30 h. Dolores Fest con Hereus.

🎸 17.30 h. En Rock & Beer, tardeo con Ensayo de Error y Five.

🎧 17.30 h. En la calle Peiró, fiesta SPM x MDO, con Álvaro Ruiz y Carlos Barrera.

🐂 18.00 h. Prueba de los toros Florista, Masapan y Negociante.

🎈 18.00 h. Actividades infantiles en la plaza la Sangre.

🥁 18.00 h. Pasacalle con Watekeros.

💃 18.30 h. En la plaza San Antonio, grupo flamenco y posterior discomóvil.

🎸 21.30 h. Dolores Fest con N’ Rockats.

🎧 22.30 h. Fiesta SPM x MDO con DJ sorpresa, M&M’s y Nelo Rubio.

🎧 23.00 h. Dolores Fest con festival de DJ.

🔥 23.00 h. Embolada de los toros probados por la tarde.

🎧 23.30 h. En Rock & Beer, Festival Dance con Toni Rico y DJ Chardy.

🎶 00.00 h. En la Pista Jardín, actuación de la orquesta La Senda.

🎧 01.00 h. Discomóvil en los jardines de la Pista Jardín.

🎆 Domingo 6 de septiembre

👧 18.00 h. Pregón infantil, con la charanga Una i Monanem y pasacalle de la Colla Gegantera de l’Alcora.

🦩 El recorrido finalizará en la Pista Jardín con el espectáculo itinerante «Flamingos», de Xarxa Teatre.

🎈 Al finalizar, globotà.

🎨 20.00 h. Clausura de todas las exposiciones.

🎆 23.00 h. En la plaza del Ayuntamiento, traca de fin de fiestas con gran remate final.

⚠️ Nota

La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suprimir cualquiera de los actos incluidos en el programa.

🐂 Normas de participación en los actos taurinos