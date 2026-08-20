Segorbe adjudica las obras para mejorar el aparcamiento junto al casco histórico: un millón de inversión cara al verano del 2027

El casco histórico de Segorbe tendrá más espacio para estacionar a partir del próximo verano. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Jujosa las obras de acondicionamiento de la zona verde de la calle Argén, una actuación que permitirá ganar 62 plazas de aparcamiento y mejorar el acceso a la zona histórica de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.090.130,31 euros, financiado íntegramente mediante un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Segorbe y la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La inversión se distribuye entre las anualidades de 2026 y 2027.

Las obras tienen un plazo de ejecución de diez meses desde su adjudicación, por lo que su finalización se sitúa en torno al verano de 2027.

62 nuevas plazas y una mejora del acceso

La actuación se llevará a cabo en el enclave que conecta la calle Colón con la plaza del Ángel, recorriendo los pies de la muralla medieval. El objetivo es mejorar el acceso y el aparcamiento en esta zona del casco histórico, además de crear espacios de esparcimiento y poner en valor el entorno.

El proyecto permitirá habilitar 62 plazas de estacionamiento, de las que una estará adaptada para personas con movilidad reducida. Para ello, contempla el desdoblamiento del vial de la calle Argén, generando una nueva plataforma a una cota inferior que facilite la salida del casco histórico y libere parte del tráfico que actualmente soporta esta vía.

El ámbito de actuación ocupa 2.493,89 metros cuadrados y se encuentra dentro del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Segorbe, así como en el ámbito de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) denominado Castillo, Acueducto y Murallas.

Por las características del entorno, la actuación combinará la mejora del estacionamiento y de la movilidad con la recuperación del espacio. Las obras contemplan movimientos de tierras, pavimentación con adoquín, instalación de alumbrado, red de pluviales y drenaje, señalización y barandillas, además de nuevas plantaciones.

El proyecto prevé eliminar elementos existentes como antiguas casetas, acequias fuera de servicio, caminos de hormigón deteriorados y el mirador central, para ordenar el espacio y generar una nueva imagen para la fachada norte del casco histórico.

En su lugar se crearán taludes vegetales para contener la ladera, con vegetación tapizante y arbolado de distinto porte, reforzando el carácter verde de la actuación.

Una obra condicionada por la orografía

La alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha destacado el trabajo necesario para sacar adelante una actuación condicionada por la dificultad del terreno.

"Esta es una actuación por la que se ha trabajado arduamente, ya que la orografía del terreno de la zona del Argén es difícil y no se trata de un proyecto sencillo" Mª Carmen Climent — Alcaldesa de Segorbe

Climent ha agradecido asimismo el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, y ha destacado que el proyecto permitirá mejorar una de las necesidades que el Ayuntamiento ha tenido presente durante los últimos años: el aparcamiento en el casco antiguo.

"Con su impulso vamos a ver mejorada una necesidad que siempre hemos tenido en mente como es el aparcamiento en el casco antiguo, incrementando en 62 plazas el estacionamiento y dotando de nuevas zonas rehabilitadas en las que disfrutar de Segorbe", ha señalado la alcaldesa.

La actuación salió a licitación el pasado mes de junio. Entonces se detalló que el proyecto buscaba dar respuesta a las dificultades de estacionamiento y movilidad del casco antiguo, al tiempo que se actuaba sobre un espacio situado junto a uno de los principales elementos patrimoniales de Segorbe.