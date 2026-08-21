Más árboles y refugios climáticos: Onda ejecuta el 60% de su plan verde
El municipio materializa su estrategia de renaturalización con más de 170 nuevos árboles, espacios verdes y refugio climático
El Ayuntamiento de Onda ha alcanzado ya el 60% de ejecución del plan de renaturalización urbana Onda Bonica + Natural, la estrategia municipal impulsada para incorporar más árboles, vegetación y espacios verdes al entorno urbano y avanzar hacia una ciudad más amable y preparada frente a las altas temperaturas.
Menos de un año después de la presentación del plan, la estrategia se ha traducido en actuaciones ya materializadas en diferentes puntos del municipio, entre las que destacan la transformación de Plaza España en un refugio climático, el nuevo jardín comestible del Parque de las Tres Culturas, la renaturalización del paseo peatonal hacia El Carmen, la MICO Gaming Zone y la incorporación de nuevos maceteros con vegetación en Monseñor Fernando Ferris.
En esta línea, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Nos comprometimos a llevar más naturaleza a nuestras calles y hoy ese compromiso ya se está viendo y disfrutando”. “Queremos que cada proyecto que impulsamos contribuya a mejorar el día a día de los ondenses, con más sombra, más árboles y espacios públicos más agradables donde encontrarnos, pasear y disfrutar de nuestra ciudad”, ha añadido.
Más arbolado urbano
Uno de los principales ejes de ‘Onda Bonica + Natural’ es el incremento del arbolado urbano. En este sentido, el nuevo Paseo Healthy Cities Sanitas de El Carmen ha supuesto la plantación de 88 nuevos árboles y la creación de un corredor verde que conecta el núcleo urbano, desde el entorno del Museo del Azulejo, con la nueva zona deportiva de la MICO Gaming Zone. La actuación, financiada por Sanitas con 40.000 euros, está concebida para fomentar el paseo, la actividad física y el contacto con la naturaleza.
Onda se vuelve más verde: transformarán plazas y calles contra el calor con más arboles y sombra
A esta actuación se suma la transformación integral de Plaza España, donde se han incorporado 50 nuevos árboles y vegetación dentro de un proyecto que ha convertido uno de los principales puntos de encuentro de Onda en un refugio climático urbano. La renovación ha incorporado un sistema de refresco en las pérgolas para generar un espacio más amable durante todo el año.
Por su parte, el Parque de las Tres Culturas representa una de las actuaciones más singulares de esta apuesta por la renaturalización. Su transformación ha permitido crear un pionero jardín comestible con más de 40 árboles frutales y vegetación autóctona, concebido como un entorno didáctico al aire libre. El parque incorpora también refugios para la fauna local, entre ellos hoteles para insectos y bebederos para aves, reforzando la biodiversidad del entorno y aunando en un mismo espacio naturaleza, ocio familiar y educación ambiental.
La estrategia alcanza también los barrios, como demuestra la renovación de las aceras de la calle Monseñor Fernando Ferris, donde se ha incrementado la presencia de vegetación mediante nuevas jardineras y maceteros, junto con nuevo pavimento, bancos y papeleras destinados a favorecer el descanso, la convivencia y el uso cotidiano del espacio público.
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