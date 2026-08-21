Menos averías y mayor eficiencia: así mejora Soneja su sistema de abastecimiento de agua

La Diputación Provincial de Castellón mejora el sistema de abastecimiento de agua de Soneja para garantizar el suministro y la calidad de agua a sus vecinos.

“El agua es vida, un recurso fundamental, y desde la institución provincial trabajamos para que llegue a los 135 municipios de la provincia, asegurando un suministro de calidad para todos los vecinos y vecinas de esta tierra”.

Así lo ha destacado el vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, quien ha puesto en valor el trabajo del Gobierno Provincial para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la provincia y “dar respuesta a las necesidades reales de nuestros municipios con inversiones útiles y eficaces que mejoren el día a día de la ciudadanía”.

“Desde el Gobierno Provincial apostamos por infraestructuras que mejoren la vida de los castellonenses. Y con esta actuación cumplimos con la palabra dada y damos respuesta a un problema que venían arrastrando los vecinos de Soneja desde hace años”, ha resaltado Folgado.

La actuación ejecutada en Soneja se enmarca en la apuesta de la institución provincial por garantizar recursos básicos y servicios de calidad en el conjunto de la provincia.

Así, con una inversión de 100.000 euros, los trabajos han permitido renovar distintos elementos de la red general de agua potable, como tuberías y válvulas, con el objetivo de corregir las deficiencias que presentaba la infraestructura hidráulica local.

Gracias a esta actuación se han reducido las pérdidas que registraba el sistema, mejorando la eficiencia de la red y optimizando la gestión de los recursos hídricos.

Unos resultados que “permiten avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y garantizar un mejor aprovechamiento de un recurso tan esencial como es el agua”, ha apuntado Folgado.

El vicepresidente ha valorado “positivamente” los resultados de la intervención, insistiendo en que “cada euro invertido en agua es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos”.

Asimismo, la intervención ha contribuido a modernizar la infraestructura de abastecimiento, reduciendo las incidencias y averías derivadas del envejecimiento de la red, reforzando la garantía del suministro y mejorando el control de las variables de los depósitos mediante la digitalización de los datos.

Al respecto, el vicepresidente provincial ha indicado que la Diputación de Castellón entiende la seguridad hídrica como “una pieza clave para la salud pública y el bienestar de las personas”, y ha afirmado que “el Gobierno Provincial seguirá trabajando de la mano de los ayuntamientos para dar respuesta a sus necesidades y ofrecer soluciones eficaces que contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos y al bienestar de los vecinos y vecinas”.