El MAC llenará de teatro y música la playa de Moncofa: programación, horarios...

El Ayuntamiento de Moncofa ya lo tiene todo preparado para poner en marcha una nueva edición de Moncofa al Carrer (MAC), que del 23 al 29 de agosto volverá a llevar la cultura y el entretenimiento a diferentes espacios de la localidad con una completa programación de música, teatro, circo, animación y cine.

El programa comenzará el domingo 23 de agosto, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant, con el concierto de Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers. El lunes 24, a las 20.30 horas y con salida desde la avenida Mare Nostrum, será el turno del espectáculo Quimera de la compañía La Fam.

Compañía La Fam. / Mediterráneo

El martes 25 continuará la programación con el espectáculo de la Cia Sin Fin que lleva por nombre Greis y que comenzará a las 20.00 horas desde la avenida Mare Nostrum. El miércoles 26, la pista de patinaje acogerá a las 20.00 horas el espectáculo Eirene de La Troupe Malabó y, a las 22.15 horas, la plaza Na Violant será escenario de la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón.

La Troupe Malabó. / Mediterráneo

La actividad seguirá el jueves 27 con Don Bartulos, de Civi Civiac, a las 20.00 horas en la pista de patinaje. Esa misma noche, a las 22.15 horas, se proyectará Un sueño posible en la plaza Na Violant.

Ya el viernes 28, a las 20.00 horas, llegará a la pista de patinaje Volando vengo, de Kanbahiota, mientras que el broche final a esta edición se pondrá el sábado 29 de agosto, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant, con el concierto In Vivo: Tributo a Il Divo.

Cartel oficial del MAC 2026. / Mediterráneo

La valoración

Al respecto, la concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, destaca que «Moncofa al Carrer nos permite acercar propuestas culturales muy diferentes a vecinos y visitantes y, además, hacerlo en nuestros espacios públicos, convirtiendo las calles y plazas en escenarios durante toda una semana».

Además, Begnozzi señala también que «hemos preparado una programación variada, con música, teatro, circo, animación y cine, pensada para que puedan disfrutarla públicos de todas las edades. Queremos que cada día haya una nueva propuesta y que las familias puedan salir y disfrutar juntas de las noches de verano en Moncofa».

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos, visitantes y turistas a participar en las diferentes actividades y disfrutar de una nueva edición de Moncofa al Carrer, una propuesta que vuelve a convertir la cultura en una de las protagonistas de la programación estival del municipio.