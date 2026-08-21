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Artes escénicas al aire libre

El MAC llenará de teatro y música la playa de Moncofa: programación, horarios...

El festival arrancará el domingo 23 con la actuación de Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers y finalizará el día 29 con ‘In Vivo: Tributo a Il Divo’

El Ayuntamiento llevará la cultura y el entretenimiento a diferentes espacios de Moncofa.

El Ayuntamiento llevará la cultura y el entretenimiento a diferentes espacios de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

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Miguel Ángel Sánchez

Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ya lo tiene todo preparado para poner en marcha una nueva edición de Moncofa al Carrer (MAC), que del 23 al 29 de agosto volverá a llevar la cultura y el entretenimiento a diferentes espacios de la localidad con una completa programación de música, teatro, circo, animación y cine.

El programa comenzará el domingo 23 de agosto, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant, con el concierto de Rafa M. Guillén & The Jazz Walkers. El lunes 24, a las 20.30 horas y con salida desde la avenida Mare Nostrum, será el turno del espectáculo Quimera de la compañía La Fam.

Compañía La Fam.

Compañía La Fam. / Mediterráneo

El martes 25 continuará la programación con el espectáculo de la Cia Sin Fin que lleva por nombre Greis y que comenzará a las 20.00 horas desde la avenida Mare Nostrum. El miércoles 26, la pista de patinaje acogerá a las 20.00 horas el espectáculo Eirene de La Troupe Malabó y, a las 22.15 horas, la plaza Na Violant será escenario de la proyección de la película Cómo entrenar a tu dragón.

La Troupe Malabó.

La Troupe Malabó. / Mediterráneo

La actividad seguirá el jueves 27 con Don Bartulos, de Civi Civiac, a las 20.00 horas en la pista de patinaje. Esa misma noche, a las 22.15 horas, se proyectará Un sueño posible en la plaza Na Violant.

Ya el viernes 28, a las 20.00 horas, llegará a la pista de patinaje Volando vengo, de Kanbahiota, mientras que el broche final a esta edición se pondrá el sábado 29 de agosto, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant, con el concierto In Vivo: Tributo a Il Divo.

Cartel oficial del MAC 2026.

Cartel oficial del MAC 2026. / Mediterráneo

La valoración

Al respecto, la concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, destaca que «Moncofa al Carrer nos permite acercar propuestas culturales muy diferentes a vecinos y visitantes y, además, hacerlo en nuestros espacios públicos, convirtiendo las calles y plazas en escenarios durante toda una semana».

Además, Begnozzi señala también que «hemos preparado una programación variada, con música, teatro, circo, animación y cine, pensada para que puedan disfrutarla públicos de todas las edades. Queremos que cada día haya una nueva propuesta y que las familias puedan salir y disfrutar juntas de las noches de verano en Moncofa».

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos, visitantes y turistas a participar en las diferentes actividades y disfrutar de una nueva edición de Moncofa al Carrer, una propuesta que vuelve a convertir la cultura en una de las protagonistas de la programación estival del municipio.

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