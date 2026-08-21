Noche especial en Torreblanca: celebración de los 450 años de la Carta Pobla

Torreblanca vivirá este sábado, 22 de agosto, uno de los momentos más especiales de sus fiestas patronales con la celebración del acto institucional conmemorativo del 450.º aniversario de la Carta Pobla, una efeméride que permitirá poner en valor la historia, la identidad y el patrimonio cultural del municipio. El acto tendrá lugar a partir de las 23.00 horas en el patio del CEIP Torreblanca.

Una noche conmemorativa

La celebración contará con diferentes momentos especialmente preparados para esta conmemoración. Durante el acto se proyectará un vídeo conmemorativo sobre los 450 años de la Carta Pobla, que servirá para recordar la evolución histórica del municipio y la importancia de este documento fundacional en la configuración de la Torreblanca actual.

La noche también permitirá reconocer la labor que durante años han desarrollado diferentes asociaciones culturales de la localidad, poniendo en valor su contribución a mantener vivas las tradiciones y a enriquecer la vida cultural y social de Torreblanca. Asimismo, se realizará la entrega de premios del concurso de calles engalanadas, una de las propuestas que contribuyen a llenar de ambiente festivo las calles del municipio durante estas fiestas.

"Queremos que este acto sea también un homenaje a nuestros vecinos, a nuestras asociaciones y a todas las personas que han contribuido a hacer de Torreblanca el municipio que es hoy" Gema Edo — Concejala de Cultura

Estreno del nuevo himno

Uno de los momentos más destacados llegará con el estreno del himno ‘Canto a Torreblanca’, una composición que se incorpora a esta celebración como homenaje al municipio y a sus vecinos y que busca convertirse en una nueva expresión del sentimiento de pertenencia a Torreblanca.

La concejala de Cultura, Gema Edo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en esta celebración y ha destacado que “mañana viviremos una noche muy especial para Torreblanca, porque no todos los días se cumplen 450 años de un acontecimiento tan importante para nuestra historia”. En este sentido, ha señalado que “hemos querido preparar un acto a la altura de una fecha tan significativa, en el que podamos recordar nuestro pasado, reconocer a quienes trabajan cada día por nuestra cultura y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro con orgullo”.

Una celebración colectiva

Edo ha subrayado también el carácter colectivo de la conmemoración: “La Carta Pobla forma parte de nuestra identidad y estos 450 años son una historia que hemos construido entre todos. Por eso queremos que este acto sea también un homenaje a nuestros vecinos, a nuestras asociaciones y a todas las personas que han contribuido a hacer de Torreblanca el municipio que es hoy”.

La responsable municipal de Cultura ha destacado especialmente el estreno del nuevo himno. “Será uno de los momentos más emocionantes de la noche. ‘Canto a Torreblanca’ nace con la intención de convertirse en una pieza que nos represente y que podamos sentir como nuestra durante muchos años”, ha explicado.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en este acto institucional y a compartir una jornada que se enmarca en la programación especial de las fiestas patronales y que supone uno de los principales acontecimientos del calendario festivo de este año. “Queremos que los 450 años de nuestra Carta Pobla queden en la memoria de todos y que esta celebración nos permita sentirnos todavía más orgullosos de nuestras raíces y de nuestra historia”, ha concluido Edo.