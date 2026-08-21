Una noche de música y éxitos: La cantante Ana Torroja triunfa en Onda

Onda ha vivido esta noche una de las grandes citas musicales del verano con el concierto de Ana Torroja, que ha hecho vibrar al público del Recinto Multiusos con su nueva gira 'Se ha acabado el show'. Miles de personas han disfrutado de un espectáculo con los nuevos temas de la artista y algunos de los himnos que han marcado varias generaciones, consolidando a la ciudad como uno de los escenarios destacados de su gira nacional.

El público de Ana Torroja disfrutando durante el concierto / Mediterráneo

Durante cerca de dos horas, la cantante ha ofrecido un recorrido por su trayectoria musical, alternando las canciones de su nueva etapa artística con los grandes éxitos que popularizó tanto en solitario como al frente de la popular banda Mecano. Un repertorio que ha hecho cantar y bailar a un público entregado desde el primer momento y que, pese a la lluvia registrada durante la noche, ha respondido acompañando a la artista y disfrutando del espectáculo.

La actuación, que se tuvo que ver aplazada por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, volvió a situar a Onda en el circuito de las grandes citas musicales, atrayendo a asistentes llegados desde diferentes puntos de la provincia y generando un excelente ambiente en el municipio.

En este sentido, el concejal de Fiestas y Tradiciones de Onda, Sergio Puig, ha destacado: "La respuesta del público confirma que Onda se ha consolidado como un destino capaz de acoger grandes eventos musicales con todas las garantías”. “Seguimos apostando por una programación de calidad que dinamice la ciudad y proyecte el nombre de Onda por todo el panorama nacional", ha añadido.

Ana Torroja en Onda / Mediterráneo

Onda, escenario de grandes eventos

Con este concierto, el Ayuntamiento de Onda continúa reforzando su apuesta por una programación cultural y festiva de primer nivel, capaz de atraer a artistas de referencia y generar actividad económica y turística en el municipio.

La actuación de Ana Torroja se suma a la agenda de grandes eventos impulsada por el consistorio, consolidando al Recinto Multiusos como uno de los espacios de referencia para la celebración de conciertos y espectáculos en la provincia.

Así, el municipio se prepara para las grandes citas musicales de la Fira d'Onda 2026, una programación que volverá a reunir a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional.

El cartel de esta edición contará con La Pegatina, referente nacional de la música festiva; Marta Santos, una de las voces emergentes con mayor proyección del pop flamenco; y Álvaro de Luna, uno de los artistas más escuchados del panorama musical español. Tres conciertos que completan una oferta variada y de primer nivel para vecinos y visitantes.