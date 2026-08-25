Benicàssim arranca las obras del polifuncional con la retirada de la cubierta de amianto

Las obras del futuro edificio polifuncional de Benicàssim ya han comenzado sobre el terreno con una de las actuaciones más delicadas previstas en el proyecto: la retirada de la antigua cubierta de fibrocemento con amianto de la nave situada en la esquina de las calles Bodolz e Ilustración.

La constructora completó estos trabajos antes del parón de la segunda quincena de agosto, después de tramitar con la Generalitat la autorización necesaria para retirar este tipo de material. Según explica el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, el fibrocemento con amianto requiere un tratamiento específico durante su manipulación, con medidas especiales de protección y embalaje para evitar la dispersión de partículas.

Durante estos trabajos, técnicos de Invassat e Inspección de Trabajo acudieron a la obra para supervisar la retirada del amianto y comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad. También se avisó previamente a los edificios colindantes de que iba a realizarse esta actuación y se recomendó mantener las ventanas cerradas durante los trabajos como medida preventiva.

GALERÍA I El inicio de las obras del polifuncional de Benicàssim, en imágenes /

El desmantelamiento está incorporando además la separación de los distintos residuos generados, entre ellos madera, plástico o aluminio, para facilitar su posterior gestión y reciclaje. Además de la cubierta de fibrocemento, se ha retirado lana de vidrio utilizando equipos de protección individual y mascarillas. Con todo, la retirada del material con amianto ya ha finalizado.

Junto a estas actuaciones, la adjudicataria ha llevado a cabo las primeras tareas propias de la puesta en marcha de la obra, entre ellas la apertura del centro de trabajo, la instalación de cartelería y señalización y la organización inicial de la intervención.

La obra cogerá ritmo en septiembre

Los trabajos permanecen ahora parados durante la segunda quincena de agosto y está previsto que retomen su actividad a partir de septiembre, cuando comenzará una fase más intensa y visible de la transformación del inmueble.

El arranque material de la actuación llega después de la firma del contrato con Cleop, adjudicataria de las obras por 2.304.369,70 euros, IVA incluido, frente a un presupuesto base de licitación de 2.473.452,42 euros. La oferta supone una rebaja de 169.082,72 euros, alrededor de un 6,8% respecto al precio de salida.

Acceso a la antigua nave de Bodolz, donde ya han comenzado los trabajos para su transformación en el futuro edificio polifuncional de Benicàssim. / Eva Bellido

La empresa se impuso en una licitación a la que concurrieron ocho constructoras y dispone de un plazo de ejecución de 18 meses para completar el proyecto.

Más de 1.000 m2

La intervención permitirá convertir la antigua nave municipal en un edificio polifuncional de más de 1.000 m2 distribuidos en dos plantas, concebido como un nuevo espacio estable para la actividad cultural, social y asociativa de Benicàssim.

El futuro equipamiento contará con una gran sala multiusos, aulas para talleres, despachos y espacios destinados a asociaciones. El proyecto contempla además una renovación integral de las instalaciones y de la envolvente del inmueble, junto con mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y acondicionamiento acústico.

La actuación busca dar respuesta a una demanda histórica del tejido asociativo local y reducir la necesidad de recurrir a carpas u otros espacios provisionales para celebrar actividades, reuniones y eventos de mayor formato.