Benicàssim recibe una subvención de 49.551,83 euros para planes de conciliación familiar.

El Ayuntamiento de Benicàssim ha obtenido una subvención de 49.551,83 euros del Plan Corresponsables 2026, que servirán para financiar y reforzar diferentes servicios municipales destinados a facilitar la conciliación familiar, laboral y formativa.

En este sentido, esta ayuda se utilizará para:

la implantación de servicios de cuidado profesional para menores de hasta 16 años,

profesional para menores de hasta 16 años, la generación de empleo de calidad en el sector de los cuidados,

de calidad en el sector de los cuidados, el desarrollo de acciones de formación y sensibilización en corresponsabilidad y

y en corresponsabilidad y permitirá mantener servicios esenciales como las escuelas matineras y vespertinas o actividades vacacionales en periodos como el verano, la Pascua o la Navidad.

En concreto, este verano se ha mantenido abierto el Casal Jove durante las mañanas de agosto con el objetivo de ayudar a la conciliación familiar, en el horario elegido por los propios jóvenes, y con actividades para jóvenes de 12 a 16 años adaptadas a su grupo de edad.

Recursos

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, destaca que "gracias a esta aportación nos permitirá seguir reforzando unos servicios esenciales para facilitar la conciliación de las familias benicenses. Desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer recursos que ayuden a compatibilizar la vida laboral, familiar y personal, especialmente durante los periodos no lectivos”.

Gracias a esta aportación nos permitirá seguir reforzando unos servicios esenciales para facilitar la conciliación de las familias benicenses" Susana Marqués — Alcaldesa de Benicàssim

"Las políticas de conciliación son también políticas de igualdad, porque favorecen una distribución más equilibrada de los cuidados y ofrecen mayores oportunidades para madres y padres benicenses", añade Marqués.

Propuestas

Asimismo, el concejal responsable de Juventud, Carlos Martínez, señala que "los cerca de 50.000 euros concedidos a través del Plan Corresponsables contribuirán a ampliar las alternativas de atención y cuidado dirigidas a la infancia, con propuestas accesibles, educativas y adaptadas a las necesidades reales de las familias".

Por último, Martínez subraya que "la colaboración entre administraciones es fundamental para consolidar servicios públicos útiles y cercanos. Nuestro objetivo es que las familias encuentren en Benicàssim un municipio que las acompaña y les proporciona soluciones en su día a día".

¿Qué es el Plan Corresponsables?

El Plan Corresponsables es un programa impulsado en 2021 por el Ministerio de Igualdad diseñado para garantizar el cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, al amparo del artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias. Se trata de una política pública enfocada tanto en medidas de conciliación para las familias con menores a cargo como en el impulso de modelos de masculinidades corresponsables.