Cierran al baño una playa de Castellón
El Ayuntamiento ha informado que esta medida se ha tomado siguiendo las indicaciones de la Dirección General de la Calidad del Agua de la Generalitat Valenciana
El Ayuntamiento de Vinaròs ha informado este martes del cierre temporal al baño de la playa del Clot, siguiendo las indicaciones recibidas de la dirección general de la Calidad del Agua de la Generalitat Valenciana.
Según ha comunicado el consistorio, el baño queda temporalmente prohibido en esta playa hasta que las autoridades competentes determinen que se han recuperado las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de los usuarios.
Desde el Ayuntamiento han señalado que el resto de playas de Vinaròs permanecen abiertas y disponibles para el baño, por lo que vecinos y visitantes pueden continuar disfrutando con normalidad del litoral de la ciudad.
El consistorio ha asegurado que informará de la reapertura de la playa del Clot tan pronto como reciba la correspondiente comunicación oficial por parte de las autoridades competentes.
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