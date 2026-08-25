Descubre la cita taurina más esperada del verano que se celebra en un pueblo de Castellón

Los pueblos de Castellón están en plenas fiestas de agosto y no dejan de sucederse todo tipo de actividades por la provincia. Uno de los atractivos más destacados son los actos taurinos incluidos en todas las programaciones y que reúnen a decenas de aficionados.

Y si hay una exhibición taurina por excelencia y que se distingue del resto esa es, sin duda, el 'bou a la mar' que se celebra en la localidad de Benicarló. Se trata de una tradicional fiesta taurina popular donde las reses y los participantes se desplazan por el recinto instalado en la explanada del puerto, con el objetivo de hacer caer a los toros o vaquillas al agua del mar.

'Bous a la mar' en Benicarló / Alba Boix

Con el 'bou a la mar' ha arrancado la programación taurina de las fiestas patronales de Benicarló además de la entrada de ganado a primera hora de la mañana, seguida del 'bou capllaçat, las carretillas infantiles y la 'mujer torera'. Además, el viernes por la noche tendrá lugar la primera exhibición de vacas nocturna y dos toros embolados.

Éxito taurino

El emblemático recinto taurino de la ciudad está ubicado en el puerto deportivo y, año tras año, recibe a miles de vecinos y visitantes que no quieren perderse las jornadas taurinas junto al mar.

El mítico evento de 'bous a la mar' se disfruta tanto desde los cadafales como desde las embarcaciones o a pie de plaza, esperando el momento en el que los aficionados llevan a los toros hasta el agua.

Los actos taurinos continuarán hasta el sábado 29, siguiendo con la entrada de ganado a las 09.00 horas y las exhibiciones en la plaza a las 12.00 horas y a las 17.00 horas el miércoles. Benicarló contará con entradas de ganado por las calles de la ciudad todos los días y el jueves por la noche, a las 00.00 horas, llegará el primer toro embolado.

Variada programación

La ciudad vive de lleno sus días festivos y cuenta con una amplia agenda de actividades para todos los gustos y edades. Además de la programación taurina, se ha celebrado la inauguración de la LXXXI exhibición de productos del campo en la Cámara Agraria organizada por la concejalía de Agricultura y la asociación de la Dona Llauradora.

Noche de entidades

El miércoles 26 de agosto tendrá lugar uno de los actos más multitudinarios: el homenaje a los y las representantes de las entidades locales, al mejor deportista, a la mejor trayectoria deportiva y a las personas destacadas en el ámbito de la Acción Social y de la Cultura de Benicarló. A las 22.45 horas será el pasacalle desde el Ayuntamiento y recorrerá las calles del centro urbano hasta llegar al recinto de fiestas, emplazado en la calle Boters. Una vez allí, tras el ramillete pirotécnico, dará comienzo el baile de gala con la actuación de la orquesta Miami Show.