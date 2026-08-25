L'Alcora potencia la gastronomía en sus fiestas principales

La gastronomía vuelve a ser uno de los grandes atractivos de las Fiestas del Cristo de l’Alcora, con miles de personas participando en los principales actos culinarios y una destacada respuesta a la XV Ruta Gastronómica del Caragol, que este año alcanza los 20 establecimientos participantes.

La noche del lunes, cerca de 3.000 personas se concentraron en la zona de la báscula para disfrutar del tradicional ‘sopar de pa i porta’. Además del típico bocadillo, muchos asistentes llevaron tapas elaboradas en casa, entre ellas los tradicionales caracoles, así como postres caseros y tartas preparados para compartir durante una de las noches más multitudinarias de las fiestas.

La gastronomía es una parte importante de las Fiestas del Cristo de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

La gastronomía ya había tenido un especial protagonismo durante el primer sábado de las celebraciones, con el Día de las Paellas, que reunió a más de 2.000 personas.

La Ruta del Caragol crece

Uno de los principales impulsos gastronómicos de las Fiestas del Cristo de l’Alcora ha sido este año la Ruta Gastronómica del Caragol, que ha pasado de los cinco bares participantes de la pasada edición a un total de 20 establecimientos.

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Hostelería, Pablo Delgado, ha valorado muy positivamente la implicación del sector y ha destacado que «alcanzar los 20 establecimientos participantes demuestra que la ruta ha generado este año un interés renovado y que las medidas adoptadas para reforzarla han tenido una buena acogida».

«Hemos querido dar un nuevo impulso a una iniciativa que forma parte de nuestras fiestas y que contribuye a dinamizar la hostelería local, atraer público y dar a conocer las diferentes maneras de preparar un producto tan vinculado a nuestra gastronomía como los caracoles», ha añadido.

La iniciativa alcanza este año su decimoquinta edición y uno de sus principales alicientes es el premio destinado al establecimiento ganador. La mejor propuesta recibirá 1.000 euros, patrocinados por Caixa Rural l’Alcora, además del trofeo cerámico Caragol d’Or. Un jurado especializado será el encargado de valorar las diferentes elaboraciones presentadas.

La XV Ruta Gastronómica del Caragol recupera también el Carnet Caragoler, una iniciativa destinada a fomentar la participación del público y animar a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer los diferentes bares y restaurantes adheridos.

Cada vez que una persona consuma una tapa de caracoles en uno de los establecimientos participantes podrá solicitar que le sellen el carnet. Una vez reunidos los sellos de cuatro locales diferentes, deberá completar sus datos y depositarlo en cualquiera de las urnas habilitadas.

Todos los carnets correctamente cumplimentados participarán en el sorteo de diferentes premios, entre ellos vales para almuerzos, comidas y cenas ofrecidos por los propios establecimientos.

«Queremos que la ciudadanía tenga también un papel protagonista, que pruebe diferentes propuestas, recorra nuestros bares y restaurantes y pueda obtener premios por participar. El Carnet Caragoler añade un componente divertido y ayuda a que el público conozca una mayor variedad de locales», ha señalado Pablo Delgado.

El caracol es el producto estrella del aperitivo o el ‘tapeo’ en las Fiestas del Cristo de l’Alcora. / Javier Nomdedeu

El caracol, producto estrella de las fiestas

El caracol es uno de los productos gastronómicos más populares de las Fiestas del Cristo de l’Alcora y todo un clásico del aperitivo y el ‘tapeo’ durante estos días. Cocinado de formas similares, aunque siempre con pequeños matices, está presente en las cartas de numerosos bares y restaurantes del municipio.

Habitualmente se prepara acompañado de una salsa, conocida como ‘picaeta’, en la que no suele faltar la guindilla. Dependiendo de la receta, también se incorporan hierbas aromáticas de la zona —con el romero como uno de los ingredientes más característicos—, además de jamón, tocino, chorizo, almendra, tomate o algún ingrediente «secreto».

Cada cocinero o cocinera aporta así su toque personal y distintivo, convirtiendo la Ruta del Caragol en una oportunidad para descubrir diferentes interpretaciones de uno de los sabores más vinculados a la gastronomía y a las fiestas de l’Alcora.